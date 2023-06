NEWS

Nicolò Figini | 16 Giugno 2023

Belen Rodriguez

L’addio di Belen Rodriguez

Qualche tempo fa si pensava che Belen Rodriguez sarebbe passata al gruppo Discovery lasciando così Mediaset e tutti i progetti ai quali ha lavorato per diversi anni:

“Molto più di una voce, lontani però dalle certezze. Il colpo a sorpresa del gruppo Discovery per la prossima stagione avrebbe un nome e cognome: Belen Rodriguez. A Milano gira voce che l’emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l’esistenza di una trattativa e un progetto sul tavolo top secret“.

Questa ipotesi, a un certo punto, però, è stata scartata e sembrava che nulla dovesse cambiare, anzi pareva che fosse stata riconfermata a Tu Si Que Vales e a Le Iene:

“Attenzione! Nessun passaggio in esclusiva e nessun addio a Mediaset. La showgirl argentina continuerà a collaborare con il Biscione dove risulta riconfermata alla guida di “Tú sí que vales” e, dopo la buona prova, anche a “Le Iene”. Si concretizzerà anche il nuovo progetto con Discovery? Lo scopriremo tra qualche settimana“.

Le indiscrezioni su Belen Rodriguez, però, continuano ad avanzare e questa volta Dagospia rivela che avrebbe deciso di lasciare il suo posto a Tu Si Que Vales. Non sappiamo il motivo che l’avrebbe spinta a tale decisione. Dovremo aspettare maggiori dettagli prima di dare la notizia per certa. Sul portale si legge anche un rumor riportato in precedenza, ovvero che Veronica Gentili potrebbe prendere il suo posto a Le Iene:

“BELEN RODRIGUEZ, TU SI QUE (NON) VALES. L’ARGENTINA HA DECISO DI LASCIARE LO SHOW DEL SABATO SERA DI CANALE 5. NON È STATA INVECE RICONFERMATA A “LE IENE”, IN POLE POSITION VERONICA GENTILI. LA GIORNALISTA È STATA AVVISTATA AL RISTORANTE DI MEDIASET A COLOGNO MONZESE A PRANZO CON DAVIDE PARENTI. PER ORA BELEN SI ACCONTENTERÀ (CON MEGA CACHET) DEL RUOLO DI CONCORRENTE A “CELEBRITY HUNTED” SU PRIME VIDEO…“.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.