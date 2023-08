NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Agosto 2023

Belen Rodriguez al battesimo del figlio di un’ex naufraga

Sono ormai settimane che Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione mediatica. Come tutti sappiamo infatti la showgirl argentina si è nuovamente separata da Stefano De Martino e pare che i due abbiano voltato del tutto pagina. Attualmente il conduttore si starebbe concentrando solo e unicamente su suo figlio Santiago e sulla sua carriera, e di certo nei prossimi mesi numerosi saranno gli impegni ad attenderlo. Belen nel mentre, come si mormora, avrebbe un nuovo amore, l’imprenditore Elio Lorenzoni. Solo di recente i due sono stati paparazzati insieme per la prima volta, e sembrerebbe che, nonostante la coppia non abbia ancora confermato ufficialmente la relazione, tutto stia procedendo nel migliore dei modi tra i due. In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Scopriamo di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando la Rodriguez ha partecipato al battesimo del figlio di un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Di chi parliamo? Nientemeno che di Beatrice Marchetti. Non tutti sanno però che l’attrice è una cara amica di Elio Lorenzoni, che a sua volta avrà di certo preso parte all’evento in compagnia della showgirl argentina. Ma non è finita qui.

La Marchetti infatti ha postato sui suoi social un filmato in cui vediamo proprio Belen Rodriguez mentre si scatena, e canta la celebre Besame Mucho. Naturalmente il breve filmato, in cui non appare Elio, ha fatto il giro del web, e senza dubbio in molti hanno notato come la showgirl abbia finalmente ritrovato il sorriso.

Pare dunque che Belen, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, abbia voltato del tutto pagina e che a oggi sia nuovamente innamorata. Alla Rodriguez dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.