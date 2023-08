NEWS

Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

Belen Rodriguez

La paparazzata a Belen Rodriguez

Da diverso tempo ormai si parla della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, così come del nuovo flirt per la conduttrice sudamericana. Si dice infatti che la showgirl abbia trovato l’amore accanto a un imprenditore di nome Elio. E ora spuntano fuori delle foto, come vedremo sotto.

Al contempo c’è da dire che né Belen Rodriguez né Stefano De Martino si sono mai esposti e hanno raccontato cosa è accaduto effettivamente tra loro. Si vocifera, però, possano farlo (in due ospitate differenti) da Francesca Fagnani a Belve. In ogni caso la Rodriguez pare abbia comunque voltato pagina.

In attesa di sapere quindi se verranno mai svelati i retroscena sulla rottura, la rivista GrandHotel ha paparazzato la coppia in uno degli ultimi weekend che avrebbero trascorso insieme. Dalle immagini mostrate, che potete trovare qui sotto nel video, vediamo Belen Rodriguez ed Elio insieme. I due, secondo quanto trapelato, pare fossero intenti a fare shopping dopo essere usciti insieme dall’albergo in cui alloggiavano.

Le foto della rivista in questione però spuntano insieme alle prime immagini condivise da Belen Rodriguez su Instagram. Qui si mostra appunto accanto al suo nuovo fidanzato. Anche se non sono nitidissime le immagini, i fan sembrano essere certi si tratti di Elio.

Un piccolo indizio, però, in queste ore ce l’ha fornito anche la stessa conduttrice. In questo momento, invece, sempre secondo le fonti, starebbero passando del tempo sull’isola di Albarella, in compagnia della famiglia di Belen Rodriguez. Sui social infatti ha condiviso delle immagini in cui mostra di essersi concessa una passeggiata a cavallo sulla spiaggia davanti a un romantico tramonto.

Ci sono diverse fotografie ma in nessuna di esse si vede chiaramente il volto del nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. Si pensa però, a questo punto, che molto presto possa presentarlo ai suoi fan.