Belve, Antonella Clerici rivela dei retroscena sulla sostituzione a La Prova del Cuoco ed Elisa Isoardi

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

A Belve Antonella Clerici ha raccontato del momento in cui è stata mandata via da La Prova del Cuoco. Cos’ha detto su Elisa Isoardi

Antonella Clerici a Belve ha ricordato del momento in cui è stata mandata via da La Prova del Cuoco, di quanto ha sofferto e di come ha fatto a tornare alla conduzione. Poi si è espressa anche sulla sostituta Elisa Isoardi.

Antonella Clerici sulla Prova del Cuoco

Forse in molti se lo ricordano, ma diversi anni fa Antonella Clerici è stata sostituita da La Prova del Cuoco perché era rimasta incinta della figlia. All’epoca il suo saluto doveva essere provvisorio, ma alla fine Elisa Isoardi ha preso il suo posto in maniera permanente.

LEGGI ANCHE: Belve, Antonella Clerici si commuove ricordando il grande amico Fabrizio Frizzi

Francesca Fagnani le ha quindi domandato se dietro alla sua sostituzione vi erano altri motivi da parte della Rai, ma la conduttrice ha messo in chiaro le cose:

“Finito il Festival di Sanremo avrei potuto chiedere la luna, non ho chiesto un aumento ma ho chiesto di tornare alla Prova del Cuoco, che mi era stata tolta perché ero incinta.

Mi aspettavo mi dicessero di tornare dopo la bambina, ma non avevano fatto i conti con il pubblico. Elisa Isoardi non c’entra nulla, lei ha fatto bene perché ha approfittato della situazione”.

Il pubblico infatti non avrebbe apprezzato questo cambiamento e per tale ragione la Rai ha dovuto cedere e accettare la richiesta di Antonella Clerici. Questa per la conduttrice è stata una rivalsa ed è potuta tornare nella trasmissione che sentiva sua:

“Avevo avuto una rivalsa. Era il mio programma. Era stato un modo sgarbato, ma non è stato carino”.

LEGGI ANCHE: Belve, Lory Del Santo fraintende una domanda e parla delle ‘misure’ degli uomini: “L’importante è che si muova” (VIDEO)

Seguiteci per tante altre news. Ricordate la potrete rivedere la puntata su RaiPlay.