Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

Questa sera Lory Del Santo è stata intervistata a Belve da Francesca Fagnani e ha fatto una gaffe hot fraintendendo una domanda. Ecco che cos’è successo.

La gaffe di Lory Del Santo

Durante la puntata di questa sera di Belve Lory Del Santo ha toccato vari argomenti, tra i quali anche la perdita dei due figli e le sue relazioni passate. A un certo punto Francesca Fagnani riprende una sua frase pronunciata in una vecchia intervista:

“Lei ha detto: ‘A volte gli uomini mi mandano messaggi con errori di congiuntivi, ma poi mi mandano messaggi con le foto dei loro corpi e mi dimentico della sintassi’. Vanno a farsi perdonare così un congiuntivo sbagliato?“

A questo punto il pubblico e la conduttrice hanno notato che c’è stato un fraintendimento perché Lory Del Santo ha cominciato a parlare delle ‘misure’ degli uomini:

“Il congiuntivo non lo azzecca nessuno. Ma poi ancora che basiamo la relazione sulle misure? Non mi interessano, a me, le misure. Zero. Non l’ho detto io. Non so chi abbia detto questo, io mai“.

La Fagnani ha replicato divertita facendo notare che nessuno le aveva chiesto qualcosa sulle ‘misure’ del membro maschile, ma la domanda riguardava la sintassi. Allora la Del Santo ha fatto un’affermazione che ha scatenato l’ilarità di tutto lo studio:

“E appunto, la sintassi: cambiamo la lingua italiana perché è troppo complicata su certi punti. Poi per le misure non mi interessa: l’importante è che si muova“.

