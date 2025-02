Benedetto Levi, AD di Iliad Italia, avvistato alla finale del Festival di Sanremo in compagnia di una misteriosa donna

Ieri sera si è svolta la tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2025. Tra il pubblico dell’Ariston c’era anche Benedetto Levi, AD di Iliad Italia, giunto in riviera per assistere all’ultima puntata della kermesse insieme a una misteriosa donna.

Benedetto Levi arriva a Sanremo

In molti di certo conoscono il nome di Benedetto Levi, 36 anni, AD di Iliad Italia. Parliamo infatti di uno degli amministratori delegati più giovani del nostro paese, che ha preso in mano le redini dell’operatore dal 2018. A oggi l’azienda, una delle più scelte in Italia, vanta quasi 12 milioni di utenti ed è attivo su mobile, fibra e mobile business.

Solo qualche giorno fa Iliad ha presentato ben due nuove offerte, tra le più vantaggiose di sempre, per chiamare e navigare da mobile, a prezzi imbattibili. Si tratta della “Top 250” e della “Top 300”, che hanno un prezzo rispettivamente di 9,99 euro e 11,99 euro al mese. La prima offre ai clienti 250 gigabyte di navigazione, anche in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti. La seconda invece include 300 gigabyte, minuti ed SMS illimitati verso tutti. Entrambe le offerte si possono attivate entro le ore 17 del 6 marzo 2025.

In queste ore intanto Benedetto Levi è arrivato a Sanremo per partecipare alla quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2025. L’AD di Iliad Italia è stato avvistato insieme a una misteriosa donna con cui si percepiva una grande intesa. Attualmente tuttavia non abbiamo ulteriori dettagli sulla ragazza che si trovava al fianco dell’amministratore delegato.

Da sempre infatti Levi è molto riservato e sulla sua vita privata non si conosce molto. Ciò che è certo però è che l’AD di Iliad Italia si è goduto una meravigliosa serata all’Ariston, terminata con la proclamazione del vincitore, Olly.