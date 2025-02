Iliad annuncia due nuove promozioni e lancia la sua offerta più vantaggiosa di sempre. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e tutti i dettagli.

Le nuove offerte di Iliad

Da anni ormai Iliad è uno degli operatori telefonici più scelti dagli italiani. A oggi l’azienda vanta milioni di abbonati non solo alla rete mobile ma anche a quella fissa, grazie alla fibra migliore disponibile sul mercato. In queste ore sono state annunciate due nuove offerte (le più vantaggiose di sempre) per chiamare e navigare da mobile, a prezzi imbattibili. Andiamo a scoprirle entrambe nei dettagli.

La prima si chiama “TOP 250” e si può attivare al prezzo di 9,99 euro al mese. La promozione include 250 gigabyte di navigazione, anche in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti. L’offerta può però essere attivata solamente dagli utenti che attualmente usufruiscono di una promozione con costo mensile pari o inferiore ai 9,99 euro e con meno di 250Gb di navigazione.

La seconda offerta che Iliad offre si chiama invece “TOP 300” e include ben 300 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati verso tutti. Il costo? Solamente 11,99 euro al mese. Proprio come la “Top 250”, solamente gli utenti che hanno una tariffa inferiore agli 11,99 euro al mese possono sottoscrive la “Top 300”.

Non vedete l’ora di godere di una delle due offerte proposte? Correrete allora ad attivarle! Entrambe le promozioni infatti possono essere sottoscritte entro le ore 17 del 6 marzo 2025.