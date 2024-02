Reunion per Benji & Fede! Il duo torna a cantare insieme “Dove e quando” per il compleanno di Federico (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 24 Febbraio 2024

In occasione del compleanno di Federico Rossi, alla festa era presente anche Benjamin Mascolo. E i due cantanti hanno dato di nuovo vita al duo Benji & Fede regalando un siparietto musicale sulle note di “Dove e quando”, loro grande successo musicale. I fan sono impazziti per questo tuffo nel passato.

Il ritorno di Benji & Fede per una sera al compleanno di Federico

Lo scorso 22 febbraio Federico Rossi ha compiuto 30 anni. Insieme a Benjamin Mascolo faceva parte del duo Benji & Fede che per anni hanno fatto cantare migliaia di ragazzine. Famosissima e iconica la loro “Dove e quando”. Poi nel 2021 si sono divisi ufficialmente e ognuno ha proseguito la propria carriera da solista.

Si è parlato anche di litigi tra loro che li avevano portati non molto tempo fa a non parlarsi più. Ma la vita è imprevedibile e tutta una serie di eventi li ha portati a rivedersi e a ritrovare quell’amicizia che li aveva sempre legati. E così proprio in occasione del compleanno di Federico il duo Benji & e Fede ha ripreso vita.

Una vera e propria reunion per i due cantanti che dimostrano, anche a distanza di anni, che la loro alchimia musicale non se n’è mai andata. E così, nel locale in cui si festeggiava, Federico e Benjamin hanno voluto riportare tutti i presenti al 2010 quando erano nel pieno della loro carriera musicale in coppia. Ecco che si sono esibiti sulle note di “Dove e quando” e sul web sta girando un breve video della perfomance.

IO MI SAREI ASPETTATA QUALSIASI COSA MA NON DI VEDERE BENJAMIN E FEDERICO CANTARE INSIEME DOVE E QUANDO NEL 2024 pic.twitter.com/O4BGzW0Zmu — la fake liam stan (@28HABlTX) February 23, 2024

Inutile dire che i fan sono completamente impazziti e hanno provato anche una certa nostalgia nel sentirli cantare di nuovo insieme. A tal proposito, qualcuno spera che possano tornare a collaborare e riformare quindi il duo Benji & Fede. Non sarebbe davvero male e sognare non costa nulla.