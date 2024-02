Malore per Katia Follesa durante il suo spettacolo a Taranto: arriva anche un’ambulanza

NEWS

Debora Parigi | 24 Febbraio 2024

Piccolo incidente per Katia Follesa a Taranto mentre stava andando in scena a Teatro insieme al compagno Angelo Pisani. L’attrice comica si è sentita male e sono arrivati i soccorsi tanto che lo spettacolo è stato rimandato. Lei poco fa è tornata sui social per aggiornare sulle sue condizioni.

Rimandato lo spettacolo di Katia Follesa a Taranto per un malore

Ieri sera al Teatro Orfeo di Taranto sarebbe dovuto andar in scena lo spettacolo comico “Ti posso spiegare” con la coppia formata da Katia Follesa e Angelo Pisani. Diciamo “sarebbe”, perché lo show è stato rimandato a maggio a causa di un problema di salute proprio dell’attrice comica.

Era tutto pronto e la stessa Katia Follesa aveva messo nelle storie una foto mentre era dentro il teatro in procinto di esibirsi col compagno. Ma purtroppo, poco dopo l’inizio dello show, si è dovuto interrompere tutto pare a causa di un malore della stessa Katia. Non ci sono dettagli su cosa sia accaduto, quindi non è chiaro se lei sia stata poco bene o si sia fatta male.

Sappiamo che è arrivata un’ambulanza per soccorrere la Follesa e i soccorritori del 118 si sono accertati delle sue condizioni. La situazione, però, non ha permesso il proseguo dello spettacolo che è stato appunto rimandato al mese di maggio.

Katia Follesa, comunque, poco fa è tornata sui social postando un paio di storie in cui prima si è scusata per l’incoveniente, parlando appunto del fatto che lo show è rimandato a maggio. Inoltre ha ringraziato i soccorritori per l’ottimo lavoro svolto. Poi ha detto che stava un pochino meglio e ha ringraziato tutti i fan per i messaggi ricevuti.

Mandiamo anche noi un grande abbraccio a Katia Follesa per questo incidente e le auguriamo di riprendersi presto. Speriamo ovviamente che non le sia accaduto niente di grave e che torni presto a lavorare.