1 Paura per Beyoncé e Jay-Z

Una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo è senza dubbio quella formata da Beyoncé e Jay-Z. Da anni infatti i due cantanti hanno una meravigliosa storia d’amore, e dal loro matrimonio sono nati anche ben tre figli, Blue Ivy nata il 7 gennaio 2012, e i gemelli Rumi e Sir Carter, nati il 13 giugno 2017. In queste settimane intanto i fan aspettano l’attesissimo ritorno di Beyoncé sulle scene musicali, e secondo le più recenti indiscrezioni sembrerebbe che a breve la cantante dovrebbe lanciare il suo nuovo lead single, che anticiperà il prossimo album di inediti. È infatti da aprile 2016, con il fortunato Lemonade, che l’artista non pubblica un disco solista, e adesso dunque i fan sono in trepidazione. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha allarmato la coppia.

Ieri sera infatti è andata a fuoco la casa a New Orleans dei Carters e secondo quanto riporta TMZ pare che a domare le fiamme siano stati ben 22 vigili del fuoco! L’incendio è stato spento in poco più di 2 ore, tuttavia al momento non è ancora ben chiaro quali siano i danni alla proprietà, che ha un valore di ben 2,4 milioni di dollari. Fortunatamente però non sembrerebbero esserci feriti e la situazione pare sia sotto controllo. Sconosciute anche le cause dell’incendio, ma stando a quanto riportato pare che a lanciare l’allarme sia stato un rilevatore di fumo.

Al momento Beyoncé e Jay-Z non hanno ancora commentato l’accaduto, tuttavia nelle prossime ore potrebbe arrivare un comunicato ufficiale con le prime dichiarazioni della coppia. In queste ore intanto la cantante ha rilasciato la nuova collezione della sua linea Ivy Park, in collaborazione con Adidas. La capsule, dal nome Flex Park, include una serie di costumi inclusivi per uomo e donna, e dal 23 luglio sarà disponibile negli store di tutto il mondo.

Nel mentre rimaniamo in attesa di aggiornamenti sulla casa dei Carters, con la speranza che la villa non abbia subito importanti danni. In attesa di news in merito, rivediamo il significato del nome della pop star, svelato dalla madre dell’artista qualche mese fa.