1 In un’intervista al magazine di Uomini e Donne, Biagio Buonomo e Caterina Corradino annunciano: “Ci sposeremo”

I protagonisti di Uomini e Donne non smettono di stupire. E mentre sono aperti i sondaggi per i prossimi tronisti del dating show, una coppia del Trono Over ha fatto un annuncio importante tra le pagine del magazine ufficiale della trasmissione. Parliamo di Biagio Buonomo e Caterina Corradino. Nell’intervista, la coppia che ha instaurato una grande feeling fin dalle prime puntate che li ha coinvolti, ha fatto sapere di volersi sposare e avere un figlio.

Il matrimonio tra Biagio Buonomo e Caterina Corradino si sarebbe dovuto svolgere a settembre 2020, ma a causa del Covid-19 è stato rimandato e pare essere in programma dunque per giugno 2021. A parlare di questo è stata proprio la Dama. Ecco quanto raccolto da Isa & Chia:

«Il matrimonio è assolutamente in programma. E’ stato rimandato per la pandemia di Covid-19. Volevamo farlo a settembre, ma con tutte le restrizioni non sarebbe stata la festa che desideravamo. Io ci sono rimasta un po’ male: l’anno scorso dovevamo sposarci, ma il divorzio di Biagio è arrivato a dicembre. E quest’anno abbiamo dovuto rimandare. Alla fine, però, l’importante sono la salute e la serenità. E i nostri progetti, che stanno crescendo».

A far da eco alle parole di Caterina Corradino, è Biagio Buonomo, che parlando dei progetti con la Corradino, ha aggiunto:

«Ho sempre sognato una donna come Caterina, per cui voglio realizzare una grande festa con amici e parenti. Avevamo trovato anche la location, ma non vorremmo sposarci con la mascherina. Capiamo il momento critico e difficile per tutti e per questo preferiamo rimandare. Di sicuro, il matrimonio verrà celebrato in spiaggia, con rito civile. Vorremmo coinvolgere una persona a noi cara, di Uomini e Donne, per celebrare le nozze. Non sveliamo di chi si tratta, perché non è ancora stata informata».

Fiori d’arancio dunque per Biagio Buonomo e Caterina Corradino. La coppia, pronta ad unirsi in matrimonio, però, non ha solo questo desiderio. I due infatti vorrebbero avere un figlio…