Nel pomeriggio odierno sono stati presentati i nuovi tronisti di Uomini e Donne, ma c’è una grossa e importante novità sul dating show

Grossissima novità nella giornata di oggi per il mondo di Uomini e Donne. Già da ieri la pagina ufficiale del dating show ha lanciato un indizio importante, riportando sui social la seguente frase: “Abbiamo una bellissima SORPRESA per voi… Non possiamo ancora dirvi di cosa si tratta ma siamo sicuri che vi piacerà!”. Finalmente abbiamo scoperto di cosa si tratta. Sono stati presentati in via ufficiale i nuovi tronisti di Uomini e Donne, ma non è finita qui. Se si pensava che potesse trovare spazio Alessandro Basciano, dopo Temptation Island, ci si sbagliava. Non sarà lui il tronista.

Stando a quanto riportato sul sito di WittyTV, infatti, sebbene i candidati al trono siano tre, soltanto due avranno la possibilità di essere corteggiati e avviare così il loro percorso all’interno del people show di Canale 5:

“Chi tra Davide, Gianluca e Blanda vorreste vedere sul trono? I tre ragazzi candidati al trono dalla redazione, ma se i troni sono due, voi chi vorreste lì seduti?”

Come fare? CLICCANDO QUI si aprirà una sezione apposita dove ogni telespettatore ha modo di votare il proprio candidato favorito. Intanto, proprio per facilitare il tutto, sempre grazie al sito ufficiale abbiamo avuto modo di iniziare a conoscere chi sono Davide, Gianluca e Davide Blanda. Ma conosciamo insieme qualche curiosità su ognuno di loro…

Uomini e Donne: ecco chi è il tronista Davide Donadei

Come dicevamo, il sito di Uomini e Donne ha presentato uno a uno i tre tronisti, di cui solo due siederanno sul trono a settembre. Di seguito ve li presentiamo uno ad uno, facendo riferimento ad alcuni loro provini, fatti prima della selezione ufficiale.

Davide Donadei – Uomini e Donne

Partiamo da Davide Donadei. Il ragazzo ha 25 anni e arriva da Parabita, un paese a 10 minuti da Gallipoli. Nella vita fa il ristoratore da quando era appena 16enne. Ed è proprio nel ristorante dove ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro, che l’ha spinto a diventarne gestore. Dopo una breve presentazione generale prima di sbarcare a Uomini e Donne (nel caso venisse scelto), è entrato più nel dettaglio:

“Ad ora non mi è mai successo di conoscere la famiglia di una mia ragazza, anche dopo 4 anni e mezzo di relazione. Sicuramente è una situazione un po’ così, dato che specie al sud non mancano i pregiudizi. Quali? Mio padre in passato ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine e quindi questa cosa ha fatto in modo che la mia immagine venisse un po’ sporcata, ma è comunque inevitabile. Poi ho avuto la possibilità di dimostrare di essere una persona onesta, anche perché ho sempre lavorato e la gente si è finalmente ricreduta”.

Queste le poche parole pronunciate da Davide Donadei. Sarà lui il nuovo tronista di Uomini e Donne? Conosciamo gli altri protagonisti…

Gianluca De Matteis

Dopo Davide Donadei, è stato presentato anche il secondo candidato in lizza per il trono di Uomini e Donne. Lui si chiama Gianluca De Matteis e di mestiere fa il fisioterapista (lavora sia privatamente che in una clinica). Ha 30 anni.

Uomini e Donne: Gianluca De Matteis

Il ragazzo ha tantissimi hobby. Ama viaggiare, lo sport e per tanto tempo ha giocato a calcio. Pratica il serf e tra le tante passioni c’è anche la recitazione e le moto. Ha spiegato nel dettaglio il perché è così innamorato del mezzo a due ruote. È proprio quando è in sella che riesce a trovare le risposte più profonde e intime di sé. Questo dunque racconta qualcosa della sua personalità. Ma non solo questo. Perché ovviamente ha affrontato anche l’argomento riguardante il Trono di Uomini e Donne:

“Secondo me è un’opportunità estremamente divertente e anche concreta e lenta per poter conoscere qualcuno. Lenta nel senso che puoi goderti tutte le tappe senza dover affrettare nulla. Esci con una persona, ne conosci un’altra. Ci esci per un lasso di tempo ristretto, non hai modo di vederla fuori e dunque più tempo per ragionarci sopra. Si ha così più tempo di conoscerla in modi differenti. C’è quindi uno sviluppo di quella che può essere una relazione molto più delicata”.

E ancora in merito a Uomini e Donne, Gianluca ha aggiunto:

“Esistono nella vita il ruolo corteggiatrice e tronista. Poi alcune volte si invertono o si ha il medesimo ruolo per qualche secondo. Tutto dipende comunque dalla chimica che si crea. Se c’è intesa, non c’è più bisogno di un trono. Diciamo che bisogna essere un po’ str***i e un po’ buoni. Avere una persona che ti mette in difficoltà è stimolante. Non sono geloso e credo nella fiducia. Se io scelgo di stare con quella persona non ci sono ripensamenti, ma se questa persona è gelosa e non ti dà libertà…”

Davide Blanda: sarà lui il tronista di Uomini e Donne?

Ultimo ma non per ordine d’importanza, troviamo Davide Blanda. Anche lui è candidato ad essere uno dei tronisti di Uomini e Donne. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco quanto emerso dal breve stralcio di intervista riportato su WittyTV.

Uomini e Donne: Davide Blanda

Lui è Davide Blanda, ha 27 anni e arriva da Novara. Fa l’operaio in un’azienda alimentare. Vive nella città piemontese insieme ai suoi genitori e i suoi due fratelli. Tramite la clip abbiamo scoperto che spesso si diverte a fare TikTok (uno dei fenomeni del momento) insieme a uno dei suoi fratelli. Ma perché ha deciso di partecipare a Uomini e Donne:

“Ho voluto intraprendere questo percorso perché a 27 anni credo di poter partecipare a questo programma e trovare una persona in grado di darmi degli stimoli importanti e ricambiare. Perché non a Novara? Lì ci conosciamo un po’ tutti. Ci sono tante compagnie e non ci si guarda più sotto quell’aspetto lì, di creare una relazione veramente importante. Storie serie? In una ero talmente tanto piccolo. Ho ricevuto tanto da questa ragazza che era più grande di me e io la reputo importante. Avevo 19 anni. Ho avuto modo di approcciarmi a tante ragazze, ma non ho mai trovato una grande affinità mentale e dall’altra parte non si ha voglia di parlare o ascoltare. Nell’ultimo rapporto è mancato il dialogo”.

Ha detto il possibile tronista di Uomini e Donne:

“Una ragazza o una donna più grande. Non credo rifiuterei un corteggiamento di una donna più grande di me. A livello fisico non sto lì a guardare se bionda, bassa o alta. Come approccio ad una donna? Con lo sguardo e spesso ottiene successo questa tattica. L’ultima volta che ho detto ‘ti amo’ nemmeno la ricordo’. Da Uomini e Donne mi aspetto un percorso intenso e delle persone che abbiano la voglia.

Una donna dovrebbe innamorarsi di me, perché sono diverso dai soliti che si trovano in giro. Non ho tatuaggi, inizialmente si può non capire il mio carattere e dunque ci può essere più curiosità. La parte del tronista è una parte un po’ bastarda. Di solito è l’uomo a dover corteggiare, invece qui le parti si invertono. È sempre bello essere al centro dell’attenzione. Tra due anni spero di avere accanto la persona giusta e pensare a metter su famiglia, almeno due figli li farei e come papà mi vedrei bene. Ci penso spesso”.

Queste dunque le parole dei prossimi tronisti di Uomini e Donne. Ma ci avrà la meglio tra i tre?

