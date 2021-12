1 Biagio D’Anelli fa una rivelazione a Miriana

Qualche tempo fa Miriana Trevisan si era dichiarata a Biagio D’Anelli dicendo: “Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me. Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con te Biagio c’è un po’ di più a livello mentale“. La showgirl, però, non sapeva ancora di una indiscrezione secondo la quale lui sarebbe fidanzato. Questo ciò che si leggeva su FanPage:

La verità è che Biagio D’Anelli fuori dal reality è impegnato in una relazione a distanza con una bellissima donna, Silvana Curcio. La love story fu resa pubblica nel 2019 dal personaggio televisivo che, ospite di Barbara d’Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque, rivelò per la prima volta di essersi innamorato. Negli ultimi giorni ha parlato della sua storia d’amore anche nella Casa più spiata d’Italia.

Nel corso di una conversazione lei e Biagio hanno avuto una discussione accesa per quanto riguarda ciò che è successo tra Alex e Soleil. In qualche modo, però, hanno trovato il modo anche di parlare del loro rapporto. Tra le tante parole pronunciate, infatti, l’influencer afferma: “Miriana, anche io sono fidanzato ma non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi? non ti abbraccio più?“. L’altra replica dicendo che, tuttavia, lui non è sposato e non ha un progetto di vita insieme a questa ragazza. D’Anelli continua: “La gente va rispettata lo stesso, no? Ah solo con l’anello al dito va rispettata. Non lo sapevo“.

mai avrei pensato di assistere ad una conversazione del genere ed essere totalmente d’accordo con Biagio…

dobbiamo pregare per Miriana🙏🏻🙏🏻🙏🏻



Miriana dice a Biagio D’Anelli che la loro situazione è diversa da quella di Alex: “Tu hai raccontato tutt’atro a me. C’è una cosa che non si sa… Io non sento la presenza…“. L’altro replica: “Ti ho detto che saremmo andati a convivere e che viviamo in due nazioni diverse. Punto“. Continua…