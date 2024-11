Per la prima volta dopo la chemio che sta affrontando con grande coraggio, Bianca Balti si mostra sui social senza capelli.

Bianca Balti si mostra sui social

È davvero una forza della natura Bianca Balti e sui social sorprende ancora. La top model ha condiviso sul suo profilo tutti i passi che sta facendo verso il percorso di guarigione, dopo che le è stato diagnosticato un tumore ovarico.

Tutti i passi, dalla scoperta del cancro, per passare al primo taglio di capelli, alla foto della cicatrice dopo l’operazione. Oggi invece ci aggiorna con gli sviluppi della chemioterapia. E lo fa ancora una volta con il sorriso. Esattamente come stiamo vedendo fare anche a Eleonora Giorgi in questi ultimi tempi.

Il viaggio di Bianca Balti è importante, seppur tortuoso e per niente facile, lo sta facendo con positività, tanti sorrisi, circondata dall’amore da parte della sua famiglia e delle persone a lei care. Così sui social, a partire da TikTok e Instagram, non ha perso l’occasione di dare un nuovo up-date sulle sue condizioni, mostrandosi senza capelli per la prima volta.

Un sorriso dolce e smagliante, che sembra quasi scacciare via le tante preoccupazioni che Bianca Balti si trova ad affrontare.

Questo si tratta di un altro cambiamento importante avvenuto dopo il primo taglio di capelli. Dopo la capigliatura cortissima, ora si è passati alla rasatura completa, dato che purtroppo dovrà andare incontro alla perdita dei suoi meravigliosi capelli, a causa della chemioterapia. Ma Bianca Balti non si ferma.

Come detto sta affrontando il tutto con grande positività accompagnata dal grande supporto dei suoi cari e dei follower. Moltissimi le hanno mostrato profonda vicinanza e sperano che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

Anche Novella2000.it si stringe intorno a Bianca Balti e le augura una prontissima guarigione. La strada sarà ancora lunga, ma noi facciamo il tifo per te!