Non è riuscita a trattenere l’emozione Silvia Toffanin oggi a Verissimo per Eleonora Giorgi. La conduttrice è scoppiata in lacrime

A Verissimo oggi Silvia Toffanin non è riuscita a contenere l’emozione durante l’intervista con Eleonora Giorgi. In lacrime la conduttrice ha rivolto un pensiero d’affetto all’attrice in collegamento video.

Le lacrime di Silvia Toffanin

Verissimo oggi non ha portato solo alla pace definitiva tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, ma c’è stato spazio anche per Eleonora Giorgi e i suoi amati figli, Andrea e Paolo. La storia dell’attrice, che sta combattendo contro un tumore, ha molto commosso Silvia Toffanin. La conduttrice al termine dell’intervista non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime.

Come ha più volte detto, Eleonora Giorgi pare che i medici che l’hanno in cura le hanno dato poco tempo di vita e ora le speranze sono tutte concentrate sulla cura sperimentale che partirà a gennaio. Silvia Toffanin, però, ha voluto essere fiduciosa e nonostante tutto le ha dato appuntamento a Natale. Un modo per brindare insieme e sperare che tutto possa risolversi per il meglio.

Ma proprio in questo preciso istante, Silvia Toffanin non è riuscita a trattenersi e si è commossa fino alle lacrime, rivolgendo parole d’affetto

Come ha più volte ribadito l’attrice, infatti, i medici che la stanno curando le hanno dato poco tempo di vita e ora tutte le sue speranze sono in questa cura sperimentale che dovrebbe partire a gennaio. Silvia Toffanin, nonostante le abbia dato appuntamento per un’intervista a Natale per brindare insieme, si è commossa fino alle lacrime.

“Ti vogliamo veramente tanto tanto bene! Sono affezionata tantissimo a te e anche ai tuoi figli che sono fantastici, uno più bravo dell’altro. Conosco meno Andrea, conosco di più Paolo, ma vi dò l’abbraccio più grande del mondo“, ha detto visibilmente provata dal momento Silvia Toffanin. Una commozione generale che ha scaturito anche l’affetto del pubblico presente.

In seguito Silvia Toffanin ha anche aggiunto: “Scusa non voglio piangere, ma ti vogliamo davvero tanto tanto bene. MI sono affezionata tantissimo ai tuoi figli, vi mando l’abbraccio più bello del mondo. Scusami se mi sono commossa”.

Eleonora Giorgi però ha voluto rassicurare la conduttrice, anzi, l’ha ringraziata di vero cuore per darle sempre l’opportunità di raccontarsi in un suo spazio a Verissimo. Peraltro sempre l’attrice ha confidato a Silvia Toffanin di avere ricevuto tantissimo amore e per questo l’ha ringraziata.

Poi un pensiero anche a tutti i medici, infermieri e tutti coloro che stanno facendo il possibile per aiutarla a superare questa tragedia. Infine un pensiero anche alla sua famiglia, alle sue nuore e nipoti per essere sempre lì accanto a lei. Parole queste che hanno toccato Silvia Toffanin e il pubblico.