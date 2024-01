Bianca Berlinguer sbotta con i collaboratori! Striscia manda i video dei fuori-onda

NEWS

Andrea Sanna | 12 Gennaio 2024

Striscia la notizia

In un fuorionda mandato in onda da Striscia La Notizia, Bianca Berlinguer ha avuto da ridire sui servizi mandati in onda dai suoi autori. “I pezzi fanno pena. Questi i miei ultimi tre giorni, fino a venerdì, poi è finita”, ha detto la conduttrice.

Il video di Bianca Berlinguer

Striscia La Notizia nel corso della puntata di ieri ha pizzicato un video di un fuorionda registrato negli studi di Mediaset con protagonista Bianca Berlinguer. La presentatrice di “È sempre Carta Bianca” su Rete 4 si è sfogata negli studi di Prima di domani con gli autori, poiché avrebbero realizzato dei servizi sbagliati e non in linea con la sua idea di trasmissione.

Nel filmato mandato del fuori onda in questione, Bianca Berlinguer ha riservato delle critiche a coloro che lavorano alla trasmissione: “I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti. Non c’era un pezzo decente. Perfino questo di La Pala era brutto”.

Successivamente dal filmato si vede Bianca Berlinguer chiedere di poter incontrare gli autori e coloro che hanno lavorato ai pezzi in questione, perché necessita di fare quattro chiacchiere con loro: “Io glielo devo dire, mi dispiace”.

Sebbene ne riconosca l’impegno, Bianca Berlinguer ha fatto notare a sua volta come fosse “tutto sbagliato” e chi per lei non darebbe le corrette indicazioni. Di conseguenza loro non farebbero un lavoro adeguato, impegnandosi male: “Questi i miei ultimi tre giorni, eh. Lo dico al dirigente, qua. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando!”.

❗️CLAMOROSO FUORIONDA DI #BIANCABERLINGUER❗️

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024

Quanto mostrato a Striscia La Notizia con protagonista Bianca Berlinguer ha fatto molto discutere, specie dopo il suo passaggio a Mediaset e 30 anni di onorata carriera in Rai.

Non sappiamo ora come si risolverà la faccenda e quanto tempo ci vorrà per appianare le tensioni. Siamo sicuri che si tratti di uno sfogo come tanti e che quasi certamente la conduttrice e i suoi collaboratori troveranno una linea comune per poter risolvere le incomprensioni avute.

Al momento la stessa Bianca Berlinguer non ha commentato il fuorionda tanto chiacchierato sul web e non solo. Vedremo se deciderà di dire la sua e spiegarsi anche pubblicamente, semmai dovesse ritenerlo opportuno dopo il servizio di Striscia la Notizia.