Vincenzo Chianese | 12 Gennaio 2024

Amici 23

Giovane, affascinante, aria da bello e dannato e con una voce che tocca il cuore della gente. Senza dubbio Holden fin dal primo giorno di Amici 23 ha saputo attirare l’attenzione del web, confermandosi come uno degli allievi più amati e tra quelli candidati alla vittoria. Ma con il ritiro di Mew, Joseph ha la strada spianata verso il primo posto?

Sarà Holden a vincere Amici 23?

Era settembre quando Holden è arrivato ad Amici 23 e con la sua primissima esibizione ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico, ottenendo così un banco all’interno della scuola. Da quel momento il percorso di Joseph Carta è stato quasi tutto in salita e poco a poco si è confermato essere tra gli allievi più amati e supportati dai fan del talent show di Maria De Filippi. Il suo inedito Dimmi che non è addio ha infatti scalato le classifiche, raggiungendo numeri da capogiro e diventando il miglior debutto nella storia del programma. In seguito il giovane artista ha rilasciato la canzone Nuvola, che allo stesso modo ha ottenuto un successo dietro l’altro, portando Joseph a diventare uno dei candidati alla vittoria di questa edizione.

Nonostante manchino ancora diverse settimane alla partenza del Serale e nonostante ci siano ancora diversi mesi di percorso da affrontare, Carta è già visto come l’ipotetico vincitore di Amici 23. Attualmente pare che l’allievo di Rudy Zerbi non abbia rivali, tuttavia c’è da dire che in questo momento Joseph sembrerebbe anche avere la strada spianata, a causa di quanto accaduto negli ultimi giorni.

Chi segue costantemente il talent show, sa bene che qualche ora fa, a sorpresa, Mew e Matthew hanno deciso di ritirarsi da Amici 23 per “motivi personali”, lasciando tutto il pubblico senza parole. La giovane cantante infatti nel corso dei mesi, proprio come Holden, ha fatto letteralmente impazzire il pubblico, confermandosi essere una delle allieve più meritevoli e talentose di questa edizione.

Il ritiro di Mew dunque potrebbe aver spianato la strada di Carta verso la vittoria di Amici 23?

Il ritiro di Mew

Se c’è una cosa di cui siamo certamente sicuri è che Mew era la degna “avversaria” di Holden. Valentina infatti settimana dopo settimana ha saputo mostrare il suo talento e il suo valore, diventando una delle allieve più sostenute di Amici 23. Per i più dunque l’ormai ex allieva di Lorella Cuccarini sarebbe potuta essere una perfetta vincitrice del circuito canto (e perché no, del programma stesso), strappando dunque il titolo a Joseph, che di certo avrebbe dovuto faticare di più per poter alzare la coppa.

Tuttavia pochi giorni fa Mew, insieme al suo compagno Matthew, ha deciso di lasciare la scuola e il programma e in queste ore si è a lungo parlato dei presunti motivi dell’abbandono della coppia. Sui social naturalmente sono partite diverse teorie, alcune delle quali del tutto fantasiose, che al momento però non hanno trovato conferma. A oggi dunque non sappiamo ancora cosa sia accaduto in realtà, ma non è escluso che nei prossimi giorni i due cantanti possano decidere di raccontare la loro verità.

Nel mentre quello che viene da chiedersi è: il ritiro di Mew segna automaticamente la vittoria di Holden? Certamente adesso Joseph potrebbe avere la strada spianata, pur essendo tra i più meritevoli per il primo posto. Sarà di certo interessante scoprire come evolverà il percorso del giovane Carta e in che modo saprà ancora stupirci.

Joseph, nonostante all’interno della scuola ci siano altri cantanti del tutto validi e che potrebbero dargli del filo da torcere, ha tutte le carte in regola per lasciare un segno all’interno del programma e a lui dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.