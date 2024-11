In queste ultime ore si sta diffondendo un rumor secondo il quale Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non starebbero davvero insieme come fatto credere fino a oggi. Ecco tutto ciò che sappiamo sull’indiscrezione.

Il rumor su Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno facendo sognare il pubblico di Ballando con le stelle da ormai diverse settimane. I due si sono conosciuti all’interno del programma e, dopo aver superato la diffidenza iniziale, pare che sia nato del tenero. A confermarlo, più o meno, in diretta TV la stessa Guaccero:

“Noi abbiamo una affinità incredibile, è stata naturale e spontanea. Come si dice, vedremo“.

Tuttavia, c’è chi vocifera che tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero non potrebbe mai nascere una storia per un motivo ben preciso. A insinuare il tarlo nell’orecchio dei fan ci ha pensato il profilo Twitter di GigiGX, il quale ha pubblicato un filmato nel quale Lucrezia Lando rivela cosa ne pensa della loro storia d’amore a Simone Casula, mettendo la parola ‘amore’ tra virgolette.

Posso lanciare uno SCOOP per il popolo della notte?



Bianca Guaccero e Giovanni Pernice NON POSSONO ESSERE UNA COPPIA.



Ne sono convintissimi due ex maestri di #BallandoConLeStelle che conoscono un segreto su uno dei due, su cui fanno allusioni criptiche… 😳😳⬇️ pic.twitter.com/dJnB0Hk6XC — GigiGx (@GigiGx) November 17, 2024

La ballerina di Ballando con le stelle ha commentato: “Amore, io sapevo altro. Cioè nel senso… Quello che sai tu lo so io e lo sanno tutti quelli che conoscono… Capito? Quindi, in realtà… Sì, parliamo così e cerchiamo di capirci senza dire niente“. Sul web c’è chi pensa che tutte queste allusioni si possano riferire a una relazione esterna da parte di uno dei due o, come minimo, una frequentazione.

Al momento si tratta solo di ipotesi e non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto ciò. Noi di Novella 2000 rimaniamo, come sempre, a disposizione per qualsiasi smentita o rettifica da parte dei diretti interessati. Per adesso, dunque, vi consigliamo di prendere tutto ciò con le pinze e vi terremo informati nel caso in cui dovessimo saperne di più.