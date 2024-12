Anche il Prima Festival, in attesa di Sanremo 2025, prende forma. Per la conduzione del programma in lizza c’è Bianca Guaccero! Secondo AdnKronos sarà presto ufficializzata.

Al Prima Festival ci sarà Bianca Guaccero

Continuano ancora i rumor sul prossimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio. Nella giornata di oggi abbiamo scoperto che Selvaggia Lucarelli è stata scelta come co-conduttrice del Dopo Festival, accanto ad Alessandro Cattelan. Ma a quanto pare non sarebbe finita qui, perché ora è emerso anche il nome di Bianca Guaccero.

Attualmente impegnata a Ballando con le Stelle con il suo insegnante e nuova frequentazione, l’insegnante Giovanni Pernice, è seriamente candidata alla vittoria finale della trasmissione. Ma questo lo scopriremo solo sabato sera. Per lei intanto il futuro potrebbe essere ancora in Rai.

Stando a quanto riferito da AdnKronos, sembrerebbe che in pole per la conduzione di Prima Festival ci sarebbe proprio Bianca Guaccero. Anche in questa edizione di Sanremo 2025 tornerà dunque la striscia quotidiana che va in onda in access prime time su Rai 1 poco prima della kermesse canora. Secondo i chiacchiericci dunque la conduttrice sarebbe il volto designato per presentare il programma.

La trasmissione è giunta alla sua nona edizione e ci fa scoprire alcune delle curiosità del Festival di Sanremo. Vengono presentati dei servizi di backstage e non solo. Al momento il nome di Bianca Guaccero sembra essere nella lista dei desideri, ma non sappiamo se sarò o meno affiancata da qualcuno.

Ma non è finita qui, perché secondo quanto ripreso da Cinguetterai, sembrerebbe che gli impegni lavorativi per Bianca Guaccero non siano finiti qui. Sembrerebbe infatti che per lei la Rai starebbe pensando non solo a Prima Festival, ma anche alla conduzione del talent show Dalla Strada Al Palco, accanto a Nek.

La trasmissione sarà in onda sul primo canale, a partire dal 10 gennaio. E sempre secondo le indiscrezioni l’annuncio arriverà alla Cena di Natale, dove sia Bianca Guaccero che Nek pare saranno ospiti.

Non ci resta dunque che attendere se sarà o meno davvero così!