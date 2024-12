Selvaggia Lucarelli al Festival di Sanremo 2025 ci sarà! A lei sarà affidato il compito di affiancare Alessandro Cattelan durante il Dopo-Festival, in onda al termine di ogni serata della kermesse canora. Il conduttore ha fatto sapere: “Ora la palla passa alla Rai”.

Dopo Festival, co-conduttrice Selvaggia Lucarelli

In questi giorni si sta parlando tanto del prossimo Festival di Sanremo e in particolare dei co-conduttori e co-conduttrici della kermesse canora. Mentre Carlo Conti mantiene il massimo riserbo al momento sulla faccenda, in attesa di novità, è emerso il nome di Selvaggia Lucarelli. Così che in tanti si sono domandati: sarà o no al Festival?

Fanpage.it aveva parlato di lei come co-conduttrice del Festival di Sanremo, mentre Gabriele Parpiglia aveva lasciato intendere che per la Lucarelli è previsto un altro ruolo, ma non sul palco del Teatro Ariston. Oggi Alessandro Cattelan ha confermato le voci sulla possibilità di vedere la giudice di Ballando con le Stelle in Liguria, precisando che lo affiancherà durante il Dopo Festival: “Ora spetta alla Rai”.

Il tema è stato affrontato durante la conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, in onda domani sera in prima serata su Rai 1. E si è parlato appunto di Selvaggia Lucarelli, che recentemente è stata proprio ospite del podcast di Alessandro Cattelan. Il conduttore a quel punto ha affermato:

«È passata a trovarmi al mio podcast. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ci siamo conosciuti un po’ meglio e le ho proposto di stare insieme a me durante il Dopofestival».

Sempre su Selvaggia Lucarelli, peraltro, Alessandro Cattelan ha speso parole al miele e di grande stima, sostenendo che ora tutto passa nelle mani della Rai, che si dovrà occupare invece della parte burocratica:

«Lei è intelligente, molto brillante e ha il commento veloce e ficcante Le ho chiesto di fare questa cosa insieme: lei ha accettato ma adesso non voglio fare il passo più lungo della gamba. È passato tutto alla Rai per quanto riguarda la parte burocratica».

Selvaggia Lucarelli a quanto pare è un nome che piace anche al direttore artistico, Carlo Conti, che ha confermato come la sua presenza sia un’ottima idea.