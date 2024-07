Immerso nel rigoglioso paesaggio abruzzese, ai piedi del maestoso Gran Sasso, BIOAPTA è l’emblema dell’innovazione nella dermocosmesi.

I nostri prodotti stabiliscono un nuovo standard nella qualità degli ingredienti e nell’efficacia della formulazione, sfruttando l’acqua pura del Gran Sasso.

In BIOAPTA uniamo la ricchezza della natura con gli standard rigorosi della scienza farmaceutica per creare una gamma diversificata di prodotti, dalla cosmesi sofisticata all’igiene orale essenziale, filtri solari protettivi e saponi delicati.

Sviluppato da esperti farmacisti e dermatologi, ogni prodotto testimonia decenni di ricerca e gli ultimi progressi tecnologici.

Questo approccio meticoloso garantisce prestazioni e compatibilità superiori in tutta la nostra vasta selezione, adatta a tutti i tipi di pelle, compresa quella più delicata dei bambini.

Impegnata nella sostenibilità, BIOAPTA impiega pratiche compatibili in tutto il nostro processo produttivo, garantendo che ogni prodotto che offriamo supporti non solo la salute della pelle ma anche la salute del nostro pianeta.

BIOAPTA eccelle nel fornire soluzioni complete per la salute della pelle, sottolineando protezione, cura e pulizia attraverso formulazioni rigorosamente testate (non sugli animali!), che si distinguono per il loro fondamento scientifico e la loro integrità naturale.

I solari BIOAPTA

La linea solari BIOAPTA è stata creata per la cura e la prevenzione della pelle nei confronti delle aggressioni del sole.

Creme idratanti e protettive che attraverso la combinazione con i nostri filtri solari fungono da prima barriera per i raggi UVA. Questi ultimi sono i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo poiché causano la perdita di elastina nelle cellule della pelle con la conseguente perdita di elasticità e la formazione di rughe.

Tutti i solari BIOAPTA

Inoltre, l’azione protettiva delle creme solari BIOAPTA si estende anche alla prevenzione di alcuni tumori della pelle.

La linea è composta da otto prodotti specifici per ogni esigenza e tipologia di pelle.