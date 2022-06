Blanco, la ex finita in ospedale dopo la fine della storia

1 L’ex fidanzata di Blanco in ospedale

A lungo abbiamo parlato di Blanco (vero nome Riccardo Fabbriconi) e del bacio in discoteca dato a Martina Valdes (sua attuale fidanzata) quando, in teoria, era ancora in coppia con Giulia Lisioli. Non era passato molto tempo dai suoi “Giulia ti amo” detti a Sanremo durante il Festival. Tante chiacchiere, ma nessuna dichirazione dei diretti interessati. Solo Martina aveva parlato a causa dei tanti attacchi ricevuti. E anche Giulia era intervenuta in sua difesa spiegando che non c’era stato nessun tradimento.

Proprio la Lisioli, a distanza di mesi da quel bacio in discoteca, ha deciso di parlare più chiaramente di quel periodo. Ha infatti risposto alle domande del settimanale DiPiù per raccontare la sua verità sul presunto tradimento. E nel farlo ha anche rivelato di essere stata molto male, tanto da finire in ospedale.

“Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato attraverso Internet. L’ho aperto. L’ho visualizzato. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima. La mia reazione non la ricordo neanche, è stato un momento che è svanito dalla mia mente. Buio totale e lacrime. Quello che ricordo bene è che, dopo, sono finita in ospedale… Quando ho visto quel video ho fatto, come dico io, un ‘percorsino’ in ospedale. Ho passato due settimane in cui sono stata parecchio male, in cui avevo attacchi di panico e ansia. Prima di iniziare a stare meglio ho trascorso un po’ di notti con mia mamma in ospedale”.

Giulia Lisioli ha aggiunto di essere stata curata con alcuni ansiolitici e ringrazia la presenza della madre e del suo migliore amico. Entrambi sono stati di grande supporto in questa situazione e l’hanno aiutata a rialzarsi.

Quando c’è stato il bacio di Blanco con Martina Valdes, Giulia riferisce che stavano vivendo un momento di crisi. Ma era una situazione che può succedere in tante relazioni. La Lisioli è comunque ancora provata e ha ammesso di essersi messa sempre in secondo piano. Ecco cosa ha aggiunto…