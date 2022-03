1 Blanco è di nuovo single?

Senza dubbio Blanco è l’artista del momento. Dopo un anno ricco di successo, solo qualche settimana fa il giovane cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood. Come è ben noto sul palco dell’Ariston i due artisti hanno presentato Brividi, che in poche ore ha scalato le classifiche e a oggi si conferma come la canzone sanremese più ascoltata e amata di questa edizione. Come se non bastasse il prossimo maggio Riccardo e Alessandro rappresenteranno l’Italia all’Euovision Song Contest, che si terrà a Torino con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Nonostante questi importanti traguardi, negli ultimi giorni si sta anche parlando della vita privata di Fabbriconi. Come in molti sapranno il cantante ha una fidanzata, Giulia, alla quale è legato da circa due anni. Tuttavia però pare che negli ultimi tempi il rapporto stia vivendo degli alti e bassi e a quel punto si è immediatamente parlato di crisi per la coppia.

Nonostante a intervenire siano stati anche i genitori di Giulia, adesso sembrerebbe che la rottura sia definitiva. Sui social infatti sta girando una foto di Blanco che bacia un’altra ragazza in un locale! In molti si sono così convinti che Riccardo sia tornato single e che dunque la storia con Giulia sia ufficialmente terminata. Al momento però il cantante non ha ancora commentato i gossip sul suo conto.

Nel mentre solo qualche giorno fa Fabbriconi ha replicato a coloro che pensano che stia con Mahmood. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.