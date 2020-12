1 Nel corso di un’intervista, Duncan James annuncia che nel 2021 ci sarà una reunion dei Blue in occasione del loro ventennale: ecco cosa potrebbe accadere

Era il 2001 quando sulle scene musicali apparivano per la prima volta i Blue, la boy band britannica che ha fatto sognare e impazzire milioni di fan in tutto il mondo. Il gruppo, formato da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa, per anni è stato sulla cresta dell’onda, e in poco tempo ha ottenuto un successo incredibile, vendendo più di 15 milioni di copie. Tuttavia come sappiamo da anni la band, come accaduto anche con i One Direction, si è presa una pausa di riflessione e i membri hanno dato il via alle loro carriera soliste. Già nel 2013 però c’era stato un come back, che ha portato alla pubblicazione di due nuovi album.

Adesso, come se non bastasse, pare che i Blue stiano per tornare sulle scene! Nel 2021 ricorrerà infatti il ventennale della band e inaspettatamente qualche ora fa Duncan James, nel corso di un’intervista al The Sun, ha confermato una reunion con tutti i membri del gruppo! Il cantante, come riporta Biccy, ha annunciato che per i fan ci saranno delle sorprese, che tuttavia al momento sono ancora top secret! Ecco le dichiarazioni di Duncan in merito:

“Certo che penso al nostro futuro. Avevamo intenzione di tornare per il nostro 20° anniversario, ma in questo periodo il lockdown ha reso difficile incontrarsi e lavorare. Non è certo stato un periodo facile. Posso dirvi però che ci sarà qualcosa, diciamo che in cantiere ci sono delle cose visto che siamo ancora tutti e 4 grandi amici”.

Ma non è tutto. A confermare una reunion dei Blue nel 2021 è anche una fonte vicina al gruppo. Leggiamo cosa ha dichiarato.