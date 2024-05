George Ciupilan è diventato un body builder e ha completamente trasformato il suo corpo (VIDEO)

Spettacolo

George Ciupilan è stato uno dei protagonisti della settima edizione del GF Vip e in questo ultimo periodo i fan hanno assistito a una trasformazione incredibile. Ecco com’è diventato oggi l’ex vippone.

Il cambiamento fisico di George Ciupilan

George Ciupilan lo abbiamo imparato a conoscere durante la sua prima apparizione televisiva a Il Collegio. Da quel momento è diventato una star sui social e ha acquisito sempre più pubblico, fino a quando è stato chiamato per prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Qui ha legato molto con alcuni concorrenti, come per esempio Nikita Pelizon, e ha discusso con altri.

Purtroppo per i suoi follower non ha vinto ma di lui si è parlato per più di un motivo. Tra questi, per esempio, si era diffusa la voce secondo la quale avesse usato PhotoShop per inserire gli addominali nelle foto pubblicate su Instagram. Gli spettatori avevano notato questa discrepanza tra le immagini e la vita reale, ma ora non avranno più modo di accusarlo di una cosa del genere. Siete curiosi di sapere perché?

George Ciupilan ha avuto una trasformazione fisica non indifferente negli ultimi mesi. A partire dal mese di marzo, infatti, ha cominciato un percorso che lo ha portato ad aggiungere sempre più massa e muscoli, iniziando così a diventare un body builder. Qui sotto possiamo vederlo mentre fa il confronto tra il primo giorno e alcune settimane più tardi.

Nel video seguente, invece, notiamo che sembra star partecipando proprio a una competizione della disciplina di cui abbiamo parlato poc’anzi. Sicuramente si tratta di una nuova avventura intrapresa con Andrea Miccio, suo personal trainer da ormai tantissimo tempo.

Vedremo come se la caverà George Ciupilan nel prossimo futuro e nelle gare che arriveranno. Del resto all’interno del filmato lui stesso promette che non è finita qui scrivendo “to be continued” in sovraimpressione.