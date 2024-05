Endless Love anticipazioni 21 maggio: Nihan e Kemal cercano verità, Ozan compie un gesto estremo

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Maggio 2024

Endless Love

Anticipazioni e news di Endless Love per la puntata del 21 maggio.

Cosa succede nella puntata di oggi 21 maggio di Endless Love? Le anticipazioni prevedono che Nihan intende scoprire cosa nasconde Zeynep. Per questo motivo decide di incontrare Salih. Dello stesso avviso è anche Kemal, che per questo ha preferito invece avere un colloquio con Ozan.

Ozan intanto si rende conto che Zeynep è scomparsa e scopre la massiva lasciata dalla ragazza, dove gli fa capire che, pur amandolo, intende divorziare. Il tutto per non allontanarlo dalla famiglia.

Le anticipazioni di Endless Love proseguono con Ozan che tenta di togliersi la vita, ma i suoi genitori Ozan e Vildan lo salvano e portano in ospedale.

Nihan riceve informazioni da Zehir e raggiunge lui e Kemal nel posto in cui Karen e suo marito ritireranno il passaporto. Mentre però Kemal e Zehir sono pronti a entrare in azione, la polizia porta via Karen e Taner. Solo in seguito Nihan e Kemal scoprono che non sono mai giunti alla stazione di polizia. Pensano ci sia sotto lo zampino di Emir. E così è effettivamente.

Se vi siete persi l’episodio precedente di Endless Love, vi ricordiamo cosa è successo nella puntata del 20 maggio.

Zeynep è stata messa alle strette dalla famiglia di Nihan e dallo stesso Emir, che minaccia di far luce sulla farsa. Intanto Asu, che ha scoperto le foto compromettenti di Zeynep ed Emir insieme, ha incontrato la ragazza per convincerla ad agire ed evitare che l’imprenditore possa ricattare Kemal.

Intanto Zeynep ha convinto Ozan a dire a tutti di essersi sposati, attraverso la stampa. Il tutto all’insaputa di Vildan, che pare sia riuscita a bloccare la divulgazione e ne trama il divorzio. nel frattempo Asu ha fatto sapere al rivale Emir di aver trovato le foto riservate a Kemal, per poi metterlo in guardia.

A quel punto Emir ha rilanciato e deciso che conserverà le foto per poi usarle al momento giusto. Per via di Zeynep, Emir e Kemal hanno avuto un aspro litigio.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

La soap viene trasmessa su Canale 5 e va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10. Sempre il venerdì è presente dalle 23:30 un doppio episodio in seconda serata. Il calendario ha in programma anche il sabato e la domenica con gli episodi in onda a partire dalla 14:45.

Per sapere invece quante puntate sono, sappiamo che Endless Love vanta 2 stagioni di 35 e 39 episodi ciascuna. Qui in Italia la brevità degli episodi permette di avere maggiori contenuti

Dove vederlo in TV e streaming

Se vi state chiedendo dove seguire Endless Love, vi precisiamo che l’unico mezzo utile non è solo Canale 5, ma anche Mediaset Infinity, sito e app.

Grazie alla piattaforma si può seguire ogni puntata di Endless Love in streaming e diretta in base alle proprie esigenze. Per ogni episodio è possibile riprendere anche la trama, che darà modo di sapere come finisce Endless Love.