Bottega Stardust: le stelle nel bicchiere

9 Gennaio 2023

Crea Tu, la “piccola rivoluzione nel mondo del surgelato” lanciata da Orogel lo scorso autunno, si fa in cinque.

A un anno dal debutto della gamma passe-partout per la cucina, che consente a chiunque di trasformarsi in chef e preparare in pochi minuti originali piatti per pranzi, cene, spuntini o aperitivi, arriva una nuova referenza, la quinta, ad arricchire la collezione: il Mix Broccoli, Spincaci, Peperoni condito con un filo di olio extravergine di oliva, zenzero, origano, rosmarino e altre erbe aromatiche.

Una proposta adatta a chi vuole sperimentare, divertendosi ed esplorando profumi di cucine diverse.

Del resto, l’amore degli Italiani per il cibo etnico è in continua crescita da anni, perché almeno a tavola è sempre possibile viaggiare.

Tra le cucine più popolari spiccano quella giapponese, cinese e mediorientali, quelle che con il nuovo Crea Tu è possibile replicare.

Come da tradizione Orogel, le verdure che compongono il mix sono coltivate dai soci della cooperativa, secondo metodi di agricoltura stenibile nelle zone più vocate d’Italia, e sono tracciate dal campo alla tavola.

Un’attenzione alla sostenibilità che si ritrova anche nel packaging, composto da un astuccio di carta e una busta di plastica, entrambi integralmente riciclabile.

Sulla confezione è presente un QR Code attraverso il quale è possibile accedere alla vasta proposta di ricette con il Crea Tu firmate Orogel.

È stato inoltre scelto un taglio particolarmente piccolo dei vegetali, per rendere ancora più semplice e versatile l’utilizzo del prodotto.

Infine la domanda più importante: ma come si prepara? È un vero gioco da ragazzi: basta mettere il mix di verdure in padella e aspettare 6-7 minuti. Stop.

La base etnica è pronta, ora basta solo unirla a pasta, riso, carne o pesce e scatenare la fantasia.

Crema di zucca con verdure, mandorle e finocchietto

Ecco ora la ricetta di una crema di zucca con verdure, mandorle e finocchietto.

Ingredienti

una confezione di Crea Tu Broccoli, Spinaci, Carote e Peperoni

una busta di Verdurì Zucca e Carote Orogel

100 g di mandorle

2-3 rametti di finocchietto

20 g di paprika dolce

sale e pepe

olio EVO

Procedimento

Cuocere il Verdurì in una pentola. Aggiungere la paprika, un pizzico di sale, pepe e un filo di olio.

Tritare finemente le mandorle e tostare in una padella per qualche minuto a fuoco vivo.

Cuocere il Crea Tu come da indicazioni sulla confezione.

Servire il Crea Tu sulla crema di zucca e carote.

Aggiungere le mandorle, il finocchietto e qualche goccia di olio.

Bocconcini di maiale in agrodolce con verdure e finocchi

Di seguito la ricetta dei bocconcini di maiale in agrodolce, con verdure e finocchi.

Ingredienti

una confezione di Crea Tu Broccoli, Spinaci, Carote e Peperoni

300 g di bocconcini di maiale

un finocchio

sale e pepe

semi di papavero

mezzo limone spremuto

100 g di salsa agrodolce

100 g di farina 00

finocchietto selvatico

Procedimento

Passare i bocconcini di maiale nella farina. Scaldare una padella con un filo d’olio e versare la carne. Rosolare 2-3 minuti per lato.

Versare il Crea Tu insieme alla salsa agrodolce e 1⁄2 bicchiere d’acqua, mescolare bene e salare.

Cuocere a fuoco basso fino a rendere morbide le verdure, continuare a mescolare.

Tagliare finemente i finocchi e condirli con limone, sale, pepe e semi di papavero.

Servire il maiale con l’insalata di finocchi e il finocchietto selvatico.