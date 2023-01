Voglia di etnico? Crea Tu con queste due ricette

Cucina

Redazione | 1 Dicembre 2022

Novella Cucina

Per aiutarti in cucina, abbiamo scelto ingredienti di stagione e, con l’aiuto della nostra foodblogger Viola Fregosi (@unpizzicodiviola), li abbiamo abbinati per ottenere preparazioni uniche e originali.

Sono ricette semplici, #salvaTempo e #salvaRiso. Cosa significa? Che puoi prepararle al volo, quando torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro.

In ottica di sostenibilità e di risparmio, pensiamo sia importante proporre ricette contro gli sprechi, partendo anche da preparazioni che hai creato nei giorni precedenti.

Un avanzo di risotto giallo diventa così la base per un gratin da leccarsi i baffi o per delle morbide crocchette.

Scegliere sostenibile e stagionale significa avere prodotti più sani, freschi, profumati e ricchi di nutrienti e vitamine: gusto e benessere!

Ricetta Frittata di riso e provola

Entrambe le ricette sono state elaborate da Viola Fregosi.

Ingredienti (per 2 persone)

2 confezioni di riso basmati integrale cotto al vapore

4/5 uova

50 g di parmigiano grattugiato

100 g di scamorza

erba cipollina fresca qb

sale, olio evo e pepe nero q.b.

Procedimento

In una ciotola unisci le due confezioni di riso basmati integrale cotto al vapore. Sgrana i chicchi velocemente con una forchetta e tienilo da parte. Taglia a cubetti la scamorza e uniscila in una ciotola capiente al parmigiano, sale, pepe, le uova e l’erba cipollina tritata. Mixa per bene con l’aiuto di una forchetta. Unisci il riso e continua a mescolare fino ad ottenere una consistenza ben amalgamata.

Fai scaldare un po’ d’olio in una padella antiaderente, aggiungi il composto e inizia a cuocere a fuoco basso per 20 minuti con un coperchio finché non si sarà formata una crosticina dorata alla base. Gira la frittata capovolgendola con l’aiuto di un coperchio e cuocila altri 10 minuti finché non sarà dorato anche l’altro lato. Puoi servire la frittata sia calda sia fredda.

Ricetta crocchette di riso allo zafferano

Ingredienti (per 10 pezzi)

400 g di risotto allo zafferano

50 g di formaggio a cubetti

50 g di mortadella a cubetti

2 uova

pangrattato qb

sale e pepe qb

Procedimento

Prendi una manciata di riso (Roma, o anche Originario), circa un cucchiaio, e lavoralo con le mani per dargli la forma di un uovo, premi al centro per creare un incavo e farcisci con qualche cubetto di mortadella e di formaggio. Richiudi con altro riso in modo che non fuoriesca la farcitura. Pressa la crocchetta con le mani per compattarla. Passala nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato.

Poni le crocchette sulla teglia del forno e inforna a 200°C per circa 20 minuti, finché risultano dorate. Consiglio: la mortadella può essere sostituita con qualsiasi cubetto di affettato, così come anche il formaggio (puoi optare per la provola oppure per l’emmental o pezzettini di sottiletta per i bambini).