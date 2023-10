NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Ottobre 2023

Il retroscena su Britney Spears

Il prossimo 24 ottobre uscirà finalmente The Woman in Me, attesissimo libro di memorie di Britney Spears. All’interno del romanzo la celebre pop star, amatissima in tutto il mondo, racconterà senza filtri alcuni dei momenti salienti della sua vita, e non mancherà naturalmente un’intera sezione dedicata agli anni vissuti sotto il controllo di suo padre. In queste ore però TMZ ha rivelato alcune anticipazioni di quello che leggeremo la prossima settimana, e in particolare a non passare inosservato è stato il capitolo in cui Britney parla di Justin Timberlake. Come è noto i due hanno avuto una relazione dal 1998 al 2002, e senza dubbio sono stati una delle coppie più amate e discusse del mondo dello spettacolo.

Adesso però emergono dei retroscena inediti, che stanno già facendo discutere il web. Stando a quanto riporta TMZ, alcune fonti che hanno già letto il libro avrebbero rivelato alcuni dettagli scottanti, che riguardano proprio la Spears e Timberlake. Secondo quanto si legge, pare che nel 2000 Britney sia rimasta incinta di Justin, tuttavia la coppia, di comune d’accordo, avrebbe deciso di interrompere la gravidanza.

Britney Spears dunque avrebbe abortito, pur essendo “combattuta”. La cantante tuttavia, dopo alcune accese discussioni con Timberlake, prese una delle decisioni più difficili della sua vita. In un estratto del libro, pubblicato sempre da TMZ, la pop stare scrive: “Ho amato Justin così tanto. Ho sempre immaginato che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe successo molto prima di quanto avevo previsto”.

Nel libro la Spears avrebbe scritto anche che all’epoca i due non si sentivano ancora pronti a diventare genitori, avendo solamente 19 anni. Il portale nel mentre fa sapere di aver contattato i rappresentanti di Justin, ma di non aver ricevuto, almeno per il momento, nessuna risposta. Il cantante dunque deciderà di replicare? Non resta che attendere per scoprirlo.