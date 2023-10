NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Ottobre 2023

Arriva l’ennesimo riconoscimento per Annalisa

Non si arresta il successo di Annalisa. Per tutto l’anno infatti la cantante ci ha fatto cantare e ballare con Bellissima e Mon Amour, che hanno scalato le classifiche e sono ormai delle vere hit. Nel mentre pochi giorni fa la Scarrone ha rilasciato E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, il suo nuovo album di inediti che ha conquistato tutti i fan, e non solo. Ieri come se non bastasse è arrivata notizia che proprio Mon Amour è stata certificata quattro volte Disco di Platino. In merito così l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha affermato sui social:

“Mon Amour è ufficialmente certificata quattro volte disco di platino. Grazie come sempre a tutta la squadra, a chi ci ha creduto, a chi l’ha cantata, ballata, ascoltata. E voglio dire grazie anche alla ragazza della foto, che rappresenta quella parte di me, di noi, che reagisce, e che ci viene a salvare ogni volta che ce n’è bisogno. Questa canzone è una storia incredibile”.

In queste ore nel mentre è arrivato un nuovo riconoscimento per la Scarrone. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. I due brani più venduti in epoca FIMI di una donna solista italiana sono proprio di Annalisa, che senza dubbio è l’artista del momento. Si tratta naturalmente di Bellissima e Mon Amour, che in questi mesi hanno ottenuto una certificazione dietro l’altra.

Nel mentre la Scarrone si prepara alla partenza del suo primo tour di palasport. Il prossimo 4 novembre infatti la cantante si esibirà con un concerto evento al Mediolanum Forum di Milano, che verrà trasmesso anche in diretta ed è già sold out da diversi mesi. In seguito, a partire dalla primavera 2024, l’artista girerà l’Italia intera con la sua tournée, e di certo non mancheranno le emozioni.