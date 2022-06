1 Paura per Britney Spears

Sono state settimane intense le ultime per Britney Spears. Come sappiamo da ormai diversi mesi la pop star dopo 13 anni ha riottenuto la sua libertà, e finalmente ha voltato pagina. Lo scorso 9 giugno così la cantante ha sposato il suo compagno Sam Asghari, col quale ha una relazione stabile da diversi anni. Tuttavia prima di celebrare le nozze la coppia ha vissuto un momento non semplice. Britney infatti ha perso il bambino che aspettava da Sam, e la notizia ha lasciato il mondo intero senza parole. Anche nel giorno del matrimonio non sono mancati i problemi. Jason Alexander, ex marito della pop star, infatti ha fatto irruzione nella villa di Los Angeles, tentando di impedire le nozze. L’uomo è stato naturalmente fermato dalla polizia e attualmente si trova in carcere.

In queste ore però sono merse nuove agghiaccianti testimonianze su quello che sarebbe accaduto quel giorno. Il difensore di Alexander infatti ha chiesto di ridurre la pena del suo assistito, tuttavia il giudice ha confermato la condanna per stalking, violazione di domicilio e vandalismo. Come se non bastasse un addetto alla sicurezza ha testimoniato in tribunale, svelando dei retroscena sconvolgenti.

Pare infatti che Jason Alexander il giorno delle nozze di Britney Spears abbia girato tutta la villa della pop star urlando il suo nome. Ma non solo. Secondo quanto è emerso sembrerebbe che una volta trovata la stanza in cui era rinchiusa a chiave la cantante abbia iniziato a battere pugni sulla porta, terrorizzando la sua ex moglie che nel mentre si stava preparando per la cerimonia. Sembrerebbe anche che Alexander avesse in mano un coltello, segno dunque che sarebbe stato disposto a tutto per fermare le nozze.

