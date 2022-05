Il mese scorso vi avevamo dato una bella notizia, ovvero Britney Spears aveva dichiarato di essere incinta del compagno Sam Asghari:

“Ho perso tanto peso per poter fare il mio viaggio a Maui, per poi riprenderlo. Ho pensato: “Accidenti… cosa è successo al mio stomaco?”. Mio marito ha detto “Sciocca, sei incinta di cibo!”. Così ho fatto un test di gravidanza, e beh… sto per partorire. […] È difficile perché quando ero incinta ho avuto la depressione perinatale… devo dire che è assolutamente orribile. […] Questa volta farò yoga tutti i giorni”.

Notizia di queste ore, arrivata direttamente dal profilo Instagram di Britney Spears, è che la popstar ha perso il bambino. La triste notizie arriva come un fulmine a cielo sereno per tutti i fan. Queste le parole scritte sul social:

È con nostra più profonda tristezza che annunciamo di aver perso il nostro bambino durante la gravidanza. Questa è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare a dirlo ancora per qualche tempo. Ad ogni modo eravamo davvero felicissimi di poter condividere la notizia. L’amore che proviamo l’uno per l’altra è la nostra forza. Continueremo a provare a espandere la nostra bellissima famiglia. Vi ringraziamo per il vostro sostegno. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per adesso.