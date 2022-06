1 Perché Del Piero era alle nozze di Britney Spears

Pochi giorni fa Britney Spears ha sposato il suo compagno Sam Asghari, con una cerimonia che si è svolta nella loro casa a Los Angeles. Come sappiamo solo qualche settimana fa la pop star e l’attore hanno annunciato di aver perso il bambino che aspettavano, e la notizia ha naturalmente fatto il giro del mondo. In queste ore però per la cantante è arrivata una grande gioia, e proprio sui social in merito al suo matrimonio ha scritto:

“Ce l’abbiamo fatta, ci siamo sposati. È stata una giornata spettacolare! La mattina ero così nervosa, ho avuto un attacco di panico, ma poi la cerimonia è stata un sogno e la festa è stata ancora più bella”.

A partecipare al matrimonio di Britney Spears e di Sam Asghari sono stati anche diversi volti del mondo dello spettacolo, tra cui Paris Hilton, Maria Menounos, Selena Gomez, Madonna, Drew Barrymore e Donatella Versace. Proprio la stilista ha realizzato l’abito da sposa della pop star e del suo compagno, e naturalmente i loro look hanno incantato il web. Donatella tuttavia non è stata l’unica italiana a prendere parte all’esclusiva cerimonia. A partecipare alle nozze di Britney e di Sam è stato infatti anche Alessandro Del Piero! Ma perché il calciatore era presente al matrimonio? Non tutti sanno che da qualche tempo il giocatore si è trasferito con la sua famiglia proprio a Los Angeles, dove ha aperto un ristorante e si occupa pure della squadra di calcio Juventus Academy.

In questa occasione Ashgari ha avuto modo di conoscere Del Piero, col quale ha instaurato un’amicizia. Ecco dunque spiegata la presenza di Alessandro alle nozze di Britney. A non essere invitati alla cerimonia sono state invece la mamma e la sorella della cantante che in queste ore hanno detto la loro. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.