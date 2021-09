1 Fiori d’arancio per Britney Spears

Dopo una lunga battaglia finalmente a poco a poco Britney Spears sta riottenendo la tanto desiderata libertà. Come è noto infatti fino a poco tempo fa la nota pop star era sotto il completo controllo di suo padre Jamie, che per ben 13 anni è stato il suo tutore legale. Stando a quanto emerso, la cantante aveva perso il controllo della sua vita privata e della sua carriera. Britney non ha dunque avuto la facoltà, tra le tante cose, di uscire in libertà, di guidare, di avere il controllo dei suoi social e di sposarsi. Adesso però finalmente le cose stanno cambiando. Dopo un lungo processo, che non è ancora terminato, Jamie ha deciso di fare un passo indietro e di revocare la tutela su sua figlia.

Nel mentre la Spears è già rientrata in possesso dei suoi account social, e finalmente a poco a poco sta tornando a essere la donna solare e piena di energia di cui noi tutti ci siamo innamorati. Adesso come se non bastasse è arrivata un’altra grandissima gioia per la pop star, che alcune ore fa ha fatto un annuncio che ha lasciato senza parole, in positivo, i fan.

Britney Spears ha infatti annunciato che sta per sposarsi! Il fidanzato Sam Asghari, col quale ha una relazione da ormai diversi anni, ha chiesto la sua mano e finalmente a breve i due si uniranno in matrimonio! Con un tenero e dolce video postato sui social, la cantante ha svelato la lieta notizia, e naturalmente il filmato è stato preso d’assalto dai fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Fiori d’arancio dunque per Britney, che a poco a poco sta finalmente tornando alla vita. Nel mentre il pubblico della pop star si chiede se e quando la Spears tornerà con nuova musica. Solo recentemente infatti si è parlato a lungo del ritorno sulle scene della cantante, che sembrerebbe essere intenzionata a ritirarsi. Ma rivediamo cosa sappiamo in merito.