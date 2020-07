Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano: l’annuncio e la reazione di David e Victoria

1 Arriva l’annuncio: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano. Ecco la reazione di David e Victoria

Tanto gossip non solo dal nostro Paese. Arrivano succose notizie anche dal resto del mondo. Oggi Brooklyn Beckham, figlio della stella del calcio David Beckham e della stilista Victoria Adams, ha dato un importante annuncio ai suoi follower. Ha fatto sapere che due settimane fa ha chiesto la mano a Nicola Peltz e presto convoleranno a nozze. I due nonostante la breve frequentazione (Brooklyn lo scorso anno si è lasciato con Hana Cross), si sposeranno, ma ancora non è stata ufficializzata la data.

A soli 21 anni il primogenito di David e Victoria dirà il ‘sì’ che vale per una vita intera. Nicola Peltz, per chi non lo sapesse, ha 25 anni ed è un’attrice americana, anche lei figlia d’arte. I suoi genitori sono infatti l’ex modella Claudia Heffner e il miliardario Nelson Peltz. Ha recitato già in vari ruoli, seppur molto giovane.

Un annuncio del tutto inaspettato quello giunto oggi che è stato accolto, da quel che vediamo, ben volentieri dalla famiglia di entrambi. La notizia si è diffusa a macchia d’olio in pochissimi minuti e non è mancata, ovviamente, la reazione da parte del mondo del web, come vedremo in seguito.

Stando a quanto abbiamo riferito nelle righe precedenti è stato proprio Brooklyn Beckham a far sapere che presto lui e Nicola Peltz si sposeranno. Ecco quanto riportato sui proprio profilo Instagram, accompagnato da un bellissimo scatto dove i due si guardano intensamente. Entrambi indossano abiti eleganti e a far da cornice un bellissimo paesaggio. Foto da quel che abbiamo appreso grazie alla Peltz, scattata dalla sorellina minore del suo futuro sposo. Ecco le parole di Brooklyn Beckham:

“Due settimane fa ho chiesto alla mia amata di sposarmi e ha detto sì. Sono l’uomo più fortunato al mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglio padre un giorno. Ti amo”.

A commentare la notizia su Instagram anche Victoria, che ha scritto un post comune che comprende anche suo marito David e i restanti membri della famiglia. Tutti sono molto entusiasti di questa lieta notizia:

“La notizia più bella! Non potremmo essere più felici del fatto che Brooklyn e Nicola Anne si sposeranno! Vi auguriamo tanto amore e una vita di felicità. Vi amiamo tanto”.

Anche una fonte vicina alla coppia avrebbe riferito alla stampa inglese, precisamente al Mirror, che tutti sono molto felici di questo meraviglioso annuncio. Pare dunque che Brooklyn Beckham dopo storie tormentate in passato abbia trovato finalmente la sua felicità accanto a Nicola Peltz.

