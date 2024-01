Bugo e Lazza se ne danno di santa ragione su Twitter: “Rapper di me*da, ti facciamo beneficenza”

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2024

Questo pomeriggio sui social si è consumato uno scontro tra Bugo e Lazza. Il primo ha tirato in ballo il rapper che, sentendosi preso in causa, ha risposto per le rime.

Scontro social tra Bugo e Lazza

In queste ultime ore sui social si è scatenata una polemica partita da Bugo che se l’è presa con alcuni colleghi del panorama musicale. Il cantante ha scritto un post su Twitter in cui critica un rapper per averlo menzionato in un suo brano “per fare due views in più“.

Parla di frasi come “Bugo di c*lo” oppure “Non scappo come Bugo“, facendo riferimento all’episodio di Sanremo con Morgan. Ma aggiunge anche parole più dure facendo il nome di Salmo, Fabri Fibra e Lazza:

“Mi*chia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra me*da e rideremo noi. Ciuccialatte”.

Ovviamente, sentendosi tirato in causa Lazza ha prontamente replicato: “Mangiatela un’emozione ogni tanto“. L’altro ha continuando affermando che questa frase è perfetta per “il diario Smemoranda“. Concludendo con: “Pensaci, hai un futuro“. Ma lo scontro a distanza non si è certo concluso così. Lazza lo ha colpito con il seguente post:

“Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di me*da? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficienza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi”.

A questo punto la discussione è proseguita con Cristian Bugatti affermare di voler essere un artista emergente per sempre per non diventare “come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi stai anche simpatico“. Chiude il discorso affermando, però, di ritenerlo “un rapper di me*da“, così come aveva detto nel posto iniziale.

i due cantanti riusciranno a chiarirsi e tornerà tra loro il sereno? Noi speriamo di sì, ma solo il tempo ce lo dirà.