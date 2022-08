1 L’accusa a Camilla Mangiapelo

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi qualche settimana fa hanno raccontato di essersi lasciati. Nelle Instagram Stories della ragazza, infatti, abbiamo letto il seguente messaggio:

“Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza una volta e per tutte. Per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni.

Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarci, ringraziandovi per il supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano persona e come non abbia voglia di parlarne oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra Mapina“.

La spiegazione del perché i due abbiano preso strade diverse non c’è stata ma in queste ore qualcuno l’ha accusata di aver tradito il suo ex. Su Instagram, infatti, Camilla Mangiapelo ha pubblicato lo scatto di se stessa in spiaggia che viene presa in braccio da un ragazzo. Nei commenti un utente ha scritto: “Beh avevi un altro“. E lei ha risposto: “No signora. È il mio migliore amico. E tra l’altro gli amanti sono passati di moda. Dovreste spiegarlo a qualcun altro però“. Anche l’amico in questione, Lorenzo, ha commentato affermando: “Camilla è la ragazza più pura e sincera che esista su questa Terra. Ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni. E di certo non è di lei che dovreste dubitare“.

Queste parole lascerebbero intendere che sia stato Riccardo a tradire Camilla Mangiapelo. Sarà davvero così? Forse lo scopriremo in futuro. Le notizie però non finiscono qui…