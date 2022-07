La coppia di Uomini e Donne si è lasciata

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono conosciuti e innamorati nell’edizione numero 16 di Uomini e Donne. La coppia ha anche partecipato a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore e ne sono usciti indenni. Ovviamente non sono mancate crisi di gelosia e qualche problema che è normale ci sia. Dopo 6 anni, però, la loro storia è finita.

Lo ha annunciato Camilla stessa sul suo profilo Instagram. Nelle sue Stories, infatti, ha scritto un lungo messaggio a tutti i fan. Andiamo a leggere ciò che ha detto:

“Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza una volta e per tutte. Per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni.

Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarci, ringraziandovi per il supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano persona e come non abbia voglia di parlarne oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra Mapina“.

Ecco, quindi, che la storia dei due ex protagonisti di Uomini e Donne è giunta al termine. Riccardo Gismondi, a differenza di Camilla Mangiapelo, non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione sui suoi profili social. Vedremo se nei prossimi giorni avrà voglia di parlarne con i suoi follower. Staremo a vedere. Nel frattempo le notizie non terminano qui…

La battuta di Gianni Sperti

Mentre aspettiamo dichiarazioni da parte di Riccardo, andiamo a vedere che cosa combina Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, in vacanza a Il Cairo. Il suo viaggio ha avuto inizio con la valigia persa per giorni:

Ora posso raccontarvi la mia disavventura. Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza.

In seguito ha fatto un giro al museo egizio e ha fatto una battuta riguardante Gemma, la Dama di Uomini e Donne: “Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egizia. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma Galgani“. Allora la Galgani ha replicato divertita: “La tua fortuna è che l’unica vera “mummia” può essere fotografata facendo anche meno strada“.

