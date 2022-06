1 Can Yaman insieme ad una nota attrice

Continua il gossip su Can Yaman e le sue relazioni. Sì perché la curiosità sulla vita sentimentale del bello e bravo attore turco è sempre attuale. Sicuramente la storia con Diletta Leotta ha fatto chiacchierare tanto (e ha suscitato anche molta invidia). Ma è durata solo alcuni mesi per poi spegnersi come un fuoco di paglia alla fine della scorsa estate.

Le estati quindi passano, ma non certo gli avvistamenti del bel Can con colleghe e non. E quindi scatta subito il rumor per un nuovo probabile flirt. Così Dagospia lancia il gossip inerente alla scorsa settimana, quando cioè l’attore è volato in Sardegna per un Festival, il Filming Italy.

Qui avrebbe incontrato la sua ex Diletta Leotta e l’avrebbe beatamente snobbata. Così come avrebbe evitato l’incontro con Kabir Bedi, pare a causa del progetto Sandokan. Ma non solo, avrebbe invece passato tanto tempo a chiacchierare con una nota attrice della soap opera Il Paradiso delle signore: Francesca Del Re. Ecco cosa si legge su Dagospia:

“Can Yaman è volato in Sardegna per partecipare al Filming Italy. Gira voce che l’attore turco, amatissimo dal pubblico femminile e da quello social, abbia evitato all’evento l’incontro con due persone. In primis con l’ex fidanzata Diletta Leotta e anche con l’attore Kabir Bedi, in questo caso complice il progetto Sandokan di cui si sono perse le tracce. Il bel Can ha trascorso molto tempo a chiacchierare con Francesca Del Re, attrice della soap Rai Il Paradiso delle Signore. Un feeling che non è sfuggito ai presenti.”

Semplice chiacchierata tra colleghi, oppure davvero interesse dal punto di vista privato? Chi vivrà vedrà! Intanto lo scorso mese Can è stato costretto a trasferirsi a causa di alcuni fan dall’atteggiamento decisamente inappropriato. Ecco cosa è successo…