1 Can Yaman e Diletta Leotta in crisi?

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman ha avuto inizio diversi mesi fa e le cose si sono fatte quasi subito serie. In molti non credevano nella loro relazione, ma i due hanno fatto ricredere tutti mostrandosi molto innamorati. Di recente, però, sembra che i rapporti tra i due abbiano iniziato a incrinarsi. Così, per lo meno, pensano alcuni utenti del web. Dopo il loro viaggio in Turchia, durante il quale lei ha conosciuto i genitori dell’attore, non si è più saputo nulla di loro.

Sembrerebbe, infatti, che stiano trascorrendo le vacanze separati. Che sia una rottura definitiva o si sono presi soltanto un po’ di tempo per loro stessi? Non lo sappiamo con certezza. Secondo le indiscrezioni, quindi, Diletta si trova in Sardegna mentre Can in Puglia. In base a quanto riporta su Instagram il profilo “Investigatore Social“, come detto anche da Gossip e TV, la giornalista sportiva da giorni non indosserebbe più l’anello di fidanzamento.

Questo potrebbe far pensare a una separazione tra Can Yaman e Diletta Leotta, i quali potrebbero aver rotto il loro fidanzamento. Il motivo? Potrebbe riscontrarsi nelle differenze caratteriali troppo profonde che, giorno dopo giorno, si sarebbero fatte quasi insormontabili. Cosa accadrà nel loro futuro? Al momento non possiamo saperlo. Non conosciamo ancora la verità e forse per diverso tempo non la sapremo mai. Dovremo attendere notizie da parte dei due diretti interessati per avere delle certezze in più.

Sappiamo solo per certo che non molto tempo fa il padre dell’attore si è espresso a favore del matrimonio tra il figlio e la giornalista. Le nozze, infatti, dovrebbero avere luogo il prossimo anno. Sarà davvero così? Accadrà tutto come previsto oppure no? Dovremo attendere per scoprirlo. Nel frattempo, però, possiamo rivedere alcune dichiarazioni che ha fatto la Leotta in passato per confutare l’ipotesi secondo la quale avrebbe tradito Can. Continuate a leggere…