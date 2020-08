1 Nella puntata 7 di Bay Yanlis i protagonisti Can Yaman e Özge Gürel hanno ballato il tango mandando in visibilio i fan. Ecco il video dell’esibizione.

I fan di Bay Yanlis aspettavano questo momento da tempo e finalmente è arrivato con la puntata numero 8: Can Yaman e Özge Gürel ballano il tango. I due attori, interpreti rispettivamente dei protagonisti Özgur e Ezgi, si sono esibiti in un sensuale tango verso la fine della puntata, ma già a metà episodio circa hanno allietato gli spettatori con le lezioni.

Durante la quarantena Can Yaman aveva preso lezioni di tango e aveva anche postato un video su Instagram in cui ballava con sua mamma. Già da quel momento si supponeva che questo ballo potesse essere presente proprio in Bay Yanlis ed infatti poco più di una settimana fa è arrivata la conferma da lui.

Nella serie TV il locale di cui Özgur è proprietario organizza una serata a tema latino in cui sono invitati tutti, dai dipendenti ai clienti. Tra questi c’è anche il dottore che sta frequentando Ezgi. Ed è proprio lei a promettergli un tango. Solo che non lo sa ballare. Sarà proprio Özgur ad insegnarle i passi, alimentando ancora di più l’attrazione che c’è tra loro. Inutile dire che i fan sono andati completamente in visibilio solo a vedere i vari promo durante la settimana. E con l’episodio andato in onda ieri sera in Turchia, le emozioni sono state ancora più forti. Ecco il video delle lezioni:

Ma c’è anche il video dell’esibizione vera e proprio alla festa del locale…