Con chi passerai il Capodanno? (QUIZ)

Debora Parigi | 31 Dicembre 2022

Vuoi sapere con chi sarai in compagnia per questo Capodanno? Rispondi alle domande del quiz e scopri il risultato.

Un altro anno, il 2022, è passato e ci ritroviamo di fronte alla solita domanda: cosa fai per Capodanno? Dalle tante aspettative ci ritroviamo sempre a decidere all’ultimo minuto e a non essere soddisfatti.

E se per una volta potessi salutare il nuovo anno e dare il benevenuto al nuovo in maniera totalmente diversa? In base ai tuoi gusti, scelte e abitudini, noi siamo in grado di dirti chi ti farà compagnia in questa serata speciale. Ovviamente tutti appartenenti al mondo della TV.

Vuoi sapere come sarà il tuo? Rispondi alle domande del quiz e scopri il tuo risultato.