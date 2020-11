1 Ad arrivare nel corso dell’ultima puntata di Forum è stata Carimadituttoedipiù, che è intervenuta in una causa del giudice Melita Cavallo

Negli ultimi mesi a diventare una vera e propria star del web è stata Carimadituttoedipiù. La celebre tiktoker ha ottenuto un successo pazzesco, conquistando il cuore degli utenti grazie a quello che è diventato il suo tormentone: “Te la pigli in der cu*o”! A poco a poco così la blogger ha raggiunto la notorietà e ad oggi è senza dubbio uno dei volti più amati e seguiti sui social. Inaspettatamente, come se non bastasse, questa mattina Carima ha fatto una bellissima sorpresa a tutti i suoi fan!

La blogger è infatti sbarcata a Forum, celebre programma in onda su Canale 5! Carimadituttoedipiù ha infatti preso parte ad una della causa del giudice Melita Cavallo, in qualità di testimone. Naturalmente il suo arrivo all’interno del programma non è passato inosservato, e in pochi minuti la notizia ha fatto il giro del web! Ecco l’arrivo di Carima a Forum:

CARIMA A FORUM COL GIUDICE MELITA CAVALLO ✈️ pic.twitter.com/g4P8bXj5Xy — Trash Italiano (@trash_italiano) November 24, 2020

Per di più solo qualche settimana fa l’influencer ha svelato a Webboh come ha fatto il suo tormentone a diventare virale sul web, e chi sono le ormai celebri Emily, Giorgia e Anna che Carima cita spesso nei suoi video. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ogni domenica curo una rubrica su RadioCento che si chiama La Posta di Carima. Praticamente succede che i miei fan con problemi di cuore, autostima, bullismo e caz*i vari mi scrivono per chiedermi un consiglio. Io ogni settimana rispondo dando dei parerei, a modo mio. Un giorno sono arrivate tre e-mail, una di Emily, una di Giorgia e una di Anna. Tutte chiedevano dei consigli di cuore. Da lì la risposta, tapindercu*o. Poi non so come abbia fatto a diventare così virale…”.

Che la partecipazione di Carimadituttoedipiù a Forum sia la prima di numerose ospitate future? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un grande in bocca al lupo all’amata blogger.