1 il figlio di Carla Bruni sfila per Versace

Carla Bruni torna a far parlare di sé. Ma stavolta la notizia più che lei riguarda suo figlio. Il bel Aurélien Enthoven, avuto dalla passata relazione tra la cantante e lo stimato filosofo Raphael Enthoven. Quest’ultimo si era innamorato della moglie di Sarkozy e aveva chiesto il divorzio alla scrittrice Justine Lévy, la quale non la prese molto bene tanto da parlarne anche nel suo romanzo Rien de grave.

Ma torniamo alla news in questione perché il figlio di Carla Bruni, ragazzo dal fascino incredibile, ha seguito un po’ le orme di sua madre, come ha lei stessa ricordato anche sui social. In occasione della Milano Fashion Week, infatti, ha avuto modo di indossare uno dei capi della collezione primavera-estate 2023 della straordinaria Donatella Versace. Questo episodio ha riportato Carla a 30 anni fa, quando era stata lei ad avere questo onore.

Così sui social Carla Bruni non ha potuto fare a meno di ricordare questa cosa, con tanto di collage di foto che mostrano lei e suo figlio sulla passerella a omaggiare il lavoro dell’amata stilista italiana. Queste le parole di Madame Sarkozy su Instagram:

“30 anni tra queste due immagini! Mio figlio Aurélien mentre sfila alla sfilata di Versace ieri a Milano e io nel 1992. Aurelien ieri alla sfilata di Versace e io nel 92: 30 anni tra queste due foto. Grazie Donatella per aver creato ricordi di famiglia”. E ancora a riguardo ha aggiunto per concludere: “Una storia di famiglia. Grazie mille carissima Donatella Versace“. (QUI PER IL POST)

In un altro post, invece, Carla Bruni ha parlato anche dell’amicizia che la lega a Donatella Versace e del bellissimo regalo che la stilista le avrebbe fatto chiedendo al figlio Aurélian di sfilare per lei a Milano (CLICCA QUI PER IL POST). Continua…