Carlo Conti si toglie un sassolino dalla scarpa a Tale e quale show, il web si divide

1 Il commento di Carlo Conti a Tale e quale show

Nella quinta puntata di Tale e quale show 2021 Deborah Johnson ha dovuto interpretare Dori Ghezzi esibendosi in coppia col padre Wes. Ovviamente il cantante era un video sul led dato che è venuto a mancare molti anni fa quando la figlia era ancora adolescente. La performance è stata molto bella e anche la giuria si è complimentata con la concorrente, la quale si è commossa. Ma è ciò che è accaduto successivamente, da parte di Carlo Conti, che sta facendo molto discutere.

Come ricorderete, già dallo scorso anno intorno al programma è nata una polemica riguardante la black face. A partire da Ghali, che proprio lo scorso anno era stato imitato, c’è chi non vede di buon occhio il cambio del colore della pelle per le imitazioni. E questo ha completamente diviso il web. C’è chi ha detto che rendere una persona bianca di carnagione nera per intepretare un cantante sia completamente irrispettoso. Perché questo andrebbe a ricordare quando i bianchi si tingevano la faccia di nero e usavano atteggiamenti davvero brutti per prendere in giro le persone nere. Per altri, invece, questo problema non sussiste dal momento che è un programma sulle imitazioni, con un grande lavoro di studio e trucco dietro. E si esaltano i cantanti e non si prendono in giro.

Considerata la polemica, per questa edizione di Tale e quale show Carlo Conti ha più volte parlato dell’argomento black face. E proprio per evitarlo ha scelto Deborah Johnson così da poter fare le imitazioni di varie cantanti dalla carnagione nera. Ma oggi, come detto, lei ha interpretato Dori Ghezzi che è bianca e bionda. Quindi le è stato applicato il trucco per renderla uguale. E proprio alla fine dell’esibizione e del giudizio, Conti ha lanciato un commento che sta dividendo il web e ha dato inizio ad una polemica. Queste le parole di Carlo: “Spero che adesso non ci sia qualcuno che ha qualcosa da ridire di questo white face”.

Come detto, il web è diviso e infatti ci sono stati alcuni commenti. Continua…