Molte sono state le storie d’amore di Carmen Di Pietro, alcune relazioni serie e durature, altri sono stati flirt. Sapevate che tra i flirt dell’attrice c’è stato anche quello con Diego Armando Maradona? Mentre ha avuto tra gli spasimanti Sylvester Stallone. Ecco cosa ha raccontato a Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve.

Da Maradona e Sylvester Stallone: gli amori di Carmen Di Pietro

Nella seconda puntata di Belve Carmen Di Pietro ha ovviamente parlato anche di amore. Il suo matrimonio con Sandro Paternostro è noto a tutti e fece anche molto scalpore. Infatti lei non si è più risposata e si parlava che il motivo fosse legato alla pensione di reversiblità che altrimenti avrebbe perso.

Successivamente ha avuto una relazione con Giuseppe Iannoni (finita nel 2016) da cui sono nati due figli: Alessandro e Carmelina. Ma nella vita di Carmen ci sono stati altri flirt. E tra questi si vociferava che ci fosse stato anche Diego Armando Maradona. E a quanto pare è tutto vero: “Guardavamo le stelle. Una storia vera. Stiamo parlando di tanti anni fa. È durata sue due anni, un anno e mezzo”.

Si pente di aver pubblicato un fotomontaggio di lei e Maradona che girava da tempo su internet quando il campione è morto. Ha ammesso che non è stata una mossa intelligente. Il fatto è che non hanno mai avuto foto insieme.

Ma non finisce qui, perché nel parlare con Francesca Fagnani, Carmen Di Pietro ha anche rivelato di non aver ceduto alla avance di Sylvester Stallone. E di questo si pente. A quel tempo era un po’ spaventata dalla stazza dell’attore. Sono anche andati a cena un paio di volte, ma lei non parlava in inglese. Ma rivela: “Qualcosina è successo. Ma lì mi sono stancata io…è finita così. Se avessi voluto sarei andata a Hollywood. Magari oggi ero la signora Stallone”.