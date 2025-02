Si è vociferato tempo fa di un flirt che Carmen Russo avrebbe avuto con un famosissimo attore: Sebastiano Somma. La showgirl ne ha parlato a Storie di donne al bivio rivelando come stanno realmente le cose. Ecco cosa ha detto.

C’è stato davvero un flirt tra Carmen Russo e Sebastiano Somma?

All’inizio dello scorso anno ha iniziato a girare un gossip riguardante Carmen Russo e Stefano De Martino. Secondo un rumor, infatti, la ballerina sarebbe stata nella lista delle donne con cui il conduttore avrebbe tradito Belen Rodriguez. Lei aveva sempre smentito e qualche mese fa lo aveva ribadito a Storie di donne al bivio: “Ho letto di tutto, perfino di un mio feeling per Stefano De Martino, che è un conduttore bravissimo e molto giovane. Non ho mai preso con lui nemmeno un caffè. Da 42 anni il mio grande amore è solo Enzo Paolo.“

Oggi Carmen Russo è stata nuovamente ospite di Storie di donne al bivio ed è tornata ancora una volta a parlare di De Martino, il quale aveva detto che l’apprezzava molto nel ballo e aveva i suoi poster in camera da ragazzino. “Io per Stefano nutro una profonda ammirazione professionale, sia prima come ballerino, ma anche adesso come conduttore”, ha detto Carmen. “Era un bravissimo ballerino perché non basta saper ballare. E lui adesso sta dimotrando che merita tutto questo successo perché è frizzante, è bello, anima”.

La conduttrice ha però tirato fuori un altro gossip e cioè che Carmen Russo avrebbe avuto un flirt con un noto attore: Sebastiano Somma. Cosa c’è di vero in questa storia? La showgirl ha spiegato meglio qua è la verità. Ha infatti detto:

“Abbiamo fatto un lavoro bellissimo insieme, un programma televisivo per Rai1: Io Jane, tu Tarzan. E lui faceva Tarzan. E abbiamo trascorso dei mesi a Torino dove si faceva il programma, meraviglioso. Lui è fantastico. È molto amico di Enzo Paolo, io poi ho conosciuto sua moglie. C’è un rapporto meraviglioso con Sebastiano. Però sai all’inizio sono uscite delle foto, dove addirittura c’era anche un matrimonio, ma era in questo programma. Non c’è mai stato nulla”.