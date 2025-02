Grande sorpresa ieri sera a The Voice Senior quando è arrivata sul palco Anna Oxa con la sua Un’emozione da poco. I giudici l’hanno ovviamente riconosciuta subito, dopo le prime parole cantante. Una grandissima emozione e gioia nel vederla e una standing ovation generale. Ecco il video di quel momento.

L’arrivo di Anna Oxa sul palco di The Voice Senior

Ieri, 21 febbraio, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Nella puntata si sono formate le squadre che vedono come giudici e coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Ma tra un concorrente e l’altro è arrivata a sorpresa una vera e propria icona della musica: Anna Oxa.

L’artista è arrivata sul palco cantanto una delle sue canzoni più famosi: Un’emozione da poco. E ovviamente ha incantanto dalle prime note. Subito i giudici sono rimasti sconvolti dalla voce e hanno avuto davvero pochi dubbi nel riconoscere la cantante. Arisa è stata la prima a voltarsi riconoscendo subito la Oxa. E poi è stato il turno di Gigi D’Alessio. Sono rimasti per ultimi Clementino e Loredana Bertè che non erano molto sicuri, ma perché non si aspettavano di certo la sua presenza lì.

✨Anna Oxa interpreta "Un'emozione da poco" (1978) durante la prima puntata della 5º edizione di #TheVoiceSenior.



pic.twitter.com/Q24mxKcqLf — Since 1990💐🤍 (@Since1990_F) February 21, 2025

Grande standing ovation per la Oxa da parte dei giudici e anche da parte di tutto il pubblico presente. Lei ha ringraziato con grande affetto. Tra l’altro è stata fatta sedere insieme a Clementino per partecipare alla selezione del concorrente successivo.

Per Anna Oxa quello di ieri a The Voice Senior è un nuovo ritorno in televisione a distanza di diversi mesi dall’ultima apparizione. C’era stato un periodo di lontananza dal piccolo schermo dopo il Festival di Sanremo del 2023 e l’intervista a Belve nel febbraio dello stesso anno. Poi era tornata a dicembre per raccontarsi in una lunga intervista rilasciata a Mara Venier per Domenica In.