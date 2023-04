Chi è Carola Carpanelli di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 2 Aprile 2023

Chi è

Corteggiatrice di Federico Nicotera nella stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, scopriamo insieme chi è Carola Carpanelli attraverso alcune curiosità. In questa scheda troverete dettagli sull’età, vita privata, dove seguirla su Instagram e social e non solo!

Chi è Carola Carpanelli

Nome e Cognome: Carola Viola Carpanelli

Data di nascita: 24 luglio 2001

Luogo di nascita: Varese

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: studentessa universitaria

Fidanzato: Carola è single

Tatuaggi: non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @carolaviolacarpanelli

Carola Carpanelli età e biografia

Come fa di cognome Carola di Uomini e Donne e cosa sappiamo della sua biografia? Partiamo con il dire che la corteggiatrice del dating show si chiama Carola Viola Carpanelli, è nata a Varese il 24 luglio 2001 e la sua età è di 21 anni.

Non conosciamo invece peso e altezza della ragazza.

Ma cosa studia Carola di Uomini e Donne? Stando a quanto appreso studia Scienze politiche europee presso l’Università del Piemonte Orientale.

Vita privata

Cosa siamo in grado di dirvi riguardo alla vita privata e alla famiglia di Carola Carpanelli? Della corteggiatrice di Uomini e Donne non si hanno tantissime informazioni, dunque ci concentreremo sulle poche informazioni da lei svelate.

Carola ha raccontato di aver avuto un’infanzia non troppo facile. Questo le ha provocato negli anni la paura di restare senza un appoggio.

Nel 2020 Carola di Uomini e Donne è andata via di casa, per andare a vivere da sola. Di sé sappiamo che ama le moto e si definisce una ragazza dal carattere forte e molto schietta.

Dove seguire Carola di Uomini e Donne: Instagram e social

Vi state chiedendo probabilmente se Carola Carpanelli di Uomini e Donne è possibile trovarla su Instagram e vari social come Facebook e non solo.

Oltre ad aver trovato l’account di Facebook, non aggiornato però da diverso tempo ma da cui siamo riusciti a estrapolare informazioni, possiamo dire che la corteggiatrice è presente su Instagram.

Qui condivide tutto ciò che la riguarda, anche se a oggi i post presenti sul suo profilo sono decisamente pochi.

Carola Carpanelli a Uomini e Donne

Chi corteggiava Federico Nicotera e come si chiamano le corteggiatrici? Queste solo le tante domande che i telespettatori si sono posti.

Prima di rispondere ricordiamo che Federico di Uomini e Donne ha 25 anni d’età. Che lavoro fa? Sappiamo che è ingegnere aeronautico.

Torniamo alla presenza di Carola Carpanelli nel programma. La ragazza è arrivata proprio per corteggiare Federico. Arrivando fino alla scelta finale. Sua “antagonista” in questo percorso a Uomini e Donne è Alice (qui cui però non conosciamo l’account Instagram). Inizialmente presente anche Naomi, poi eliminata dal tronista.

A proposito di questo vediamo cosa è accaduto.

Il percorso di Carola a Uomini e Donne

Concludiamo infine con il percorso di Carola Carpanelli all’interno di Uomini e Donne. Fin da subito si è trovata molto bene con Federico. Lui è parso colpito fin da subito dal suo carattere.

Eliminata Naomi, Federico Nicotera ha deciso di approfondire la sua conoscenza con Carola e Alice, che come vedremo porterà fino alla fine della sua esperienza.

Pian piano il rapporto tra Carola e Federico si fa via via sempre più intenso e i telespettatori notano fin da subito quanto lui sia più preso da lei rispetto ad Alice. Ma non è stato tutto rose e fuori, hanno vissuto anche dei momenti difficili nella loro conoscenza e lei per alcuni atteggiamenti del tronista ha abbandonato il programma.

Questo ha permesso a Federico di avvicinarsi ad Alice, ma ha capito poi di non poter fare a meno di Carola Carpanelli e, per tale ragione, l’ha convinta a restare.

Nel corso del percorso a Uomini e Donne sono arrivate anche delle segnalazioni sul suo conto. Qualcuno sosteneva infatti fosse fidanzata fuori.

Federico ha scelto Carola. Il momento è stato trasmesso su Canale 5 tra il 16 e 17 marzo. In un biglietto composto da alcune parti lui le ha chiesto di volere uscire con lei, che ha risposto di sì.

Dunque Carola e Federico sono usciti insieme dal programma e ora si vivono la loro favola d’amore.