1 GF Vip 7: Carolina Marconi in trattativa

Manca ancora alcuni mesi all’avvio del GF Vip 7, ma le notizie sui papabili concorrenti non sembrano mancare. Nei giorni scorsi Davide Maggio tra le storie Instagram e sul suo sito ha lanciato l’indiscrezione su un nuovo volto, lasciando però solo le iniziali: CM. Così qualcuno ha cominciato a ipotizzare di chi si potesse trattare e tra i nomi emersi è spuntato fuori anche quello di Carolina Marconi.

La showgirl conosce bene il reality e nel 2004 ha preso parte alla quarta edizione nip per Grande Fratello, condotta da Barbara d’Urso insieme all’inviato Marco Liorni e poi vinta da Serena Garitta. In quell’esperienza Carolina si classificò quinta. L’ipotesi di rivedere l’ex gieffina nella Casa più spiata d’Italia trova di ora in ora sempre più conferme e a parlare di lei (e di altri possibili concorrenti) è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, come riferito anche da Andrea Conti, è stato ospite di Facciamo finta che, trasmissione di R101 condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri e ha rivelato che la Marconi è in trattativa con il programma. Semmai dovesse essere confermata la presenza di Carolina Marconi, è proprio il caso di dire: a volte ritornano!

Ma non è tutto. Sempre Gabriele Parpiglia ha voluto fare il punto sulla situazione in generale. Oltre Carolina Marconi, infatti, anche Giovanni Ciacci sarebbe in trattativa. Confermata invece la presenza di Chadia Rodriguez, così come quella di Pamela Prati. Vicina anche Rita Dalla Chiesa, annunciata da Dagospia, e secondo il giornalista sempre più vicina al GF Vip 7. Su Charlie Gnocchi (emerso sempre su Dagospia), invece, ha detto che sarebbe un bel colpo.

Con questi nomi potrebbe già iniziare a delinearsi il cast della prossima edizione del GF Vip. E a proposito di Carolina Marconi, torniamo sulle sue recenti dichiarazioni riguardo la malattia che l’ha colpita…